По мнению российского оппозиционного писателя, публициста и общественного деятеля Ростислава Мурзагулова, которое он высказал 24 Каналу, позиция Трампа должна вызвать определенную реакцию по крайней мере у Владимира Путина. Также западные СМИ предполагают, что если бы республиканец решил аннексировать Гренландию военной силой, то "это была бы самая короткая война в мире", ведь Гренландия не имеет "оборонительных возможностей".

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Трамп начинает действовать методами Путина

Мурзагулов заметил, что в ответ на заявления Трампа Канада, а также Гренландия и Дания, в состав которой входит полуавтономный регион, фактически ничего не могут сделать.

Если бы он говорил так с теми, кто представляет опасность или решимость, то мог бы получить сдачу. Однако со стороны Канады есть только вялые возражения, со стороны Гренландии – местные жители в восторге и хотят в США. А Дания ответила, что, мол, гренландцы сами могут самоопределиться,

– подчеркнул публицист.

Поэтому, по его мнению, когда Россия и Китай смотрят на это, то думают что Трамп – крутой человек, и он может с ними что-то сделать, если он так себя ведет с близкими к нему канадцами и европейцами.

К слову. Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп–младший посетил Гренландию и снял там видео, на котором жители якобы просят "спасти Гренландию". Однако местная чиновница Пипалук Линге обвинила сына Трампа в инсценировке якобы поддержки идей его отца по контролю США над островом.

Дипломатия Трампа, как объяснил общественный деятель, может показаться неуклюжей, но он такой какой есть – нигилист, циник, прагматик, который выступает против всех правил. Поэтому с его точки зрения это допустимые вещи.

В то же время важно, насколько Путин, глядя на решимость Трампа, испугается. Дворовых гопников глава Кремля боится, а приличных мальчиков, закончивших университеты, не боится совсем, что он неоднократно демонстрировал Джозефу Байдену. Поэтому такая риторика Трампа может сработать,

– подчеркнул Ростислав Мурзагулов.

Он добавил, что Путин видит, как Трамп начинает действовать его методами.

"Избранный президент США, конечно, не начал войну против Канады, но теоретически ему ничего не мешает это сделать. Однако Трамп никогда не превратится в Путина и не начнет строить "американский мир", – резюмировал оппозиционер.

Отметим, что будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц озвучил версию, почему для США имеет вес контроль над Гренландией. Остров является важным для национальной безопасности Соединенных Штатов, ведь "Россия, которая пытается стать королем Арктики", имеет более 60 ледоколов, в частности, ядерные, а в США их два, и "один только что загорелся". Также Гренландия богата полезными ископаемыми и природными ресурсами – нефтью и газом.