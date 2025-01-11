На думку російського опозиційного письменника, публіциста та громадського діяча Ростислава Мурзагулова, яку він висловив 24 Каналу, позиція Трампа має викликати певну реакцію принаймні у Владіміра Путіна. Також західні ЗМІ припускають, що якби республіканець вирішив анексувати Гренландію військовою силою, то "це була б найкоротша війна у світі", адже Гренландія не має "оборонних можливостей".

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Трамп починає діяти методами Путіна

Мурзагулов зауважив, що у відповідь на заяви Трампа Канада, а також Гренландія та Данія, до складу якої входить напівавтономний регіон, фактично нічого не можуть зробити.

Якби він говорив так з тими, хто уявляє небезпеку чи рішучість, то міг би отримати здачу. Однак з боку Канади є лише мляві заперечення, з боку Гренландії – місцеві жителі у захваті і хочуть до США. А Данія відповіла, що, мовляв, гренландці самі можуть самовизначитися,

– підкреслив публіцист.

Тому, на його думку, коли Росія та Китай дивляться на це, то думають що Трамп – крута людина, і він може з ними щось зробити, якщо він так себе поводить з близькими до нього канадцями та європейцями.

До слова. Син новообраного президента США Дональд Трамп–молодший відвідав Гренландію та зняв там відео, на якому жителі нібито просять "врятувати Гренландію". Проте місцева чиновниця Піпалук Лінге звинуватила сина Трампа в інсценуванні нібито підтримки ідей його батька щодо контролю США над островом.

Дипломатія Трампа, як пояснив громадський діяч, може видатись незграбною, але він такий який є – нігіліст, цинік, прагматик, який виступає проти усіх правил. Тому з його погляду це припустимі речі.

Водночас важливо, наскільки Путін, дивлячись на рішучість Трампа, злякається. Дворових гопників очільник Кремля боїться, а пристойних хлопчиків, що закінчили університети, не боїться зовсім, що він неодноразово демонстрував Джозефу Байдену. Тому така риторика Трампа може спрацювати,

– підкреслив Ростислав Мурзагулов.

Він додав, що Путін бачить, як Трамп починає діяти його методами.

"Обраний президент США, звичайно, не розпочав війну проти Канади, але теоретично йому нічого не заважає це зробити. Проте Трамп ніколи не перетвориться на Путіна і не почне будувати "американський світ", – резюмував опозиціонер.

Зазначимо, що майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц озвучив версію, чому для США має вагу контроль над Гренландією. Острів є важливим для національної безпеки Сполучених Штатів, адже "Росія, яка намагається стати королем Арктики", має понад 60 криголамів, зокрема, ядерні, а у США їх два, і "один щойно загорівся". Також Гренландія багата на корисні копалини та природні ресурси – нафту та газ.