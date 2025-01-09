Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив 24 Каналу, чому не варто боятися скандальних заяв Трампа та які проблеми у такий спосіб намагається розв'язати новобраний президент США.

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Які проблеми виникають у США через Панаму та Канаду

Сполучені Штати вклали у будівництво Панамського каналу мільярди доларів й у 1999 році просто передали його Панамі. Проте США сплачують величезні податки за користування Панамським каналом. Водночас з 5 портів на каналі, який з'єднує Атлантичний океан з Тихим, 2 належать Китаю.

Трамп просто залякує керівництво Панами тим, що це американський канал й США можуть його забрати назад. Проте, звісно, цього не буде,

– зазначив Пінкус.

Крім того, тисячі мігрантів використовують Панаму, як перевалковий пункт, для проникнення в Мексику, а далі у США. На думку президента Республіканського клубу імені Рональда Рейгана, Трамп хоче розв'язати комплекс питань з Панамою. Теж саме й з Канадою.

Звісно, Канада ніколи не буде 51-м штатом США, але через канадську територію також нелегально проникають мігранти. Трамп підвищує ставки, а потім коли сяде за стіл переговорів, то поставить свої умови. Він майстер угод, тож зможе домовитися й з Данією, і з Панамою, і з Гренландією. Все це буде на користь України,

– мовив Пінкус.

До слова, Дональд Трамп опублікував карти, де Канада зображена як частина США.

Чи наважиться Трамп застосувати військову силу

Питання Гренландії, зі слів громадського діяча, принципове для Вашингтона. Адже через неї пролягає найкоротший шлях на Північний полюс для американців й загалом європейців.

В Арктиці вже панує не тільки Росія, а й Китай. Ми б не звертали уваги, якби Росія та Китай не займалася мілітаризацією Арктики. Там Москва планує створити військові бази, до цього приєднується Китай,

– наголосив президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана.

У одній зі своїх заяв Трамп сказав, що не виключає можливості застосування військової сили для контролю над Гренландією та Панамським каналом. Проте на думку Пінкуса, президент США ніколи не застосовуватиме військову силу, адже це невластиво для демократичної країни.

Водночас політолог Максим Несвітайлов вважає, що агресивна риторика Трампа щодо Гренландії може зіграти на руку відразу 2 суперникам США – Росії та Китаю.