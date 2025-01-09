Однак Гренландія має стратегічне значення для США, особливо через її розташування та геополітичну роль. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Геостратегічне значення

Зазначається, що Гренландія є ключовим елементом системи національної безпеки США. Зокрема, там розміщена космічна база Пітуффік – найпівнічніша військова база США, що розташована за 1 500 кілометрів від Північного полюса. Вона виконує функції раннього попередження про ракети, спостереження за космосом та управління супутниками.

Також для Штатів це нові морські маршрути. Танення арктичного льоду відкриває коротші торгівельні шляхи, такі як Північно-західний і Північно-східний проходи.

Крім того, це близькість до Росії та Китаю. Старший науковий співробітник Данського інституту міжнародних досліджень Міккель Рунге Олесен пояснив, що США почали розглядати Арктику як регіон геополітичної конкуренції.

Трампу "було б розумно закрити рот"

У Гренландії проживає 57 тисяч осіб. Її автономний уряд прагне незалежності від Данії. Однак економічні труднощі та необхідність зовнішніх гарантій безпеки роблять це завдання складним. Місцеві чиновники висловлюють готовність до розширення присутності США на острові, зокрема, з відкриттям нових військових баз.

Ми не хочемо нової колоніальної влади. Але зрозуміло, що ми не можемо самі подбати про оборону,

– зазначив один з представників влади Гренландії.

Ексрадник Трампа з національної безпеки Джон Болтон припустив, що Трампу "було б розумно закрити рот" і дозволити офіційним особам у Вашингтоні, Копенгагені та Нууку виробляти нові відносини. Але новообраний президент США навряд чи прислухається.

Попри бажання Трампа отримати контроль над Гренландією, його агресивна риторика, зокрема, з погрозами на адресу Данії, може лише ускладнити процес.

Мотиви Трампа та реакція Данії

Дональд Трамп заявляв, що Гренландія – ключова для національної безпеки. Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон пояснив, що "Гренландія тісно пов’язана з безпекою США з часів Другої світової війни".

Данія рішуче заявила, що Гренландія не продається. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив про готовність до обговорень із США щодо посилення співпраці в Арктиці.

Пояснення майбутнього радника Трампа

Видання Reuters повідомляє, що майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц пояснив, чому контроль над Гренландією є важливим для новообраного президента Штатів. За його словами, острів важливий для національної безпеки Сполучених Штатів.

У вас є Росія, яка намагається стати королем Арктики, маючи 60 з гаком криголамів, деякі з яких – ядерні. У нас їх два, і один щойно загорівся,

– зауважив він.

Він додав, що також мовиться про корисні копалини та природні ресурси. Зокрема, нафту та газ, що є національною безпекою.

"Зараз, коли полярні крижані шапки тануть, китайці залучають криголами і просуваються туди ж. Тому це нафта і газ. Це наша національна безпека", – додав Волц.