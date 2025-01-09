Однако Гренландия имеет стратегическое значение для США, особенно из-за ее расположения и геополитической роли. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Геостратегическое значение

Отмечается, что Гренландия является ключевым элементом системы национальной безопасности США. В частности, там размещена космическая база Питуффик – самая северная военная база США, расположенная в 1 500 километров от Северного полюса. Она выполняет функции раннего предупреждения о ракетах, наблюдения за космосом и управления спутниками.

Также для Штатов это новые морские маршруты. Таяние арктического льда открывает более короткие торговые пути, такие как Северо-западный и Северо-восточный проходы.

Кроме того, это близость к России и Китаю. Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Миккель Рунге Олесен объяснил, что США начали рассматривать Арктику как регион геополитической конкуренции.

Трампу "было бы разумно закрыть рот"

В Гренландии проживает 57 тысяч человек. Ее автономное правительство стремится к независимости от Дании. Однако экономические трудности и необходимость внешних гарантий безопасности делают эту задачу сложной. Местные чиновники выражают готовность к расширению присутствия США на острове, в частности, с открытием новых военных баз.

Мы не хотим новой колониальной власти. Но понятно, что мы не можем сами позаботиться об обороне,

– отметил один из представителей властей Гренландии.

Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предположил, что Трампу "было бы разумно закрыть рот" и позволить официальным лицам в Вашингтоне, Копенгагене и Нууке вырабатывать новые отношения. Но новоизбранный президент США вряд ли прислушается.

Несмотря на желание Трампа получить контроль над Гренландией, его агрессивная риторика, в частности, с угрозами в адрес Дании, может только усложнить процесс.

Мотивы Трампа и реакция Дании

Дональд Трамп заявлял, что Гренландия – ключевая для национальной безопасности. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон объяснил, что "Гренландия тесно связана с безопасностью США со времен Второй мировой войны".

Дания решительно заявила, что Гренландия не продаётся. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о готовности к обсуждениям с США по усилению сотрудничества в Арктике.

Объяснение будущего советника Трампа

Издание Reuters сообщает, что будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц объяснил, почему контроль над Гренландией является важным для новоизбранного президента Штатов. По его словам, остров важен для национальной безопасности Соединенных Штатов.

У вас есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, имея 60 с лишним ледоколов, некоторые из которых – ядерные. У нас их два, и один только что загорелся,

– заметил он.

Он добавил, что также говорится о полезных ископаемых и природных ресурсах. В частности, нефть и газ, что является национальной безопасностью.

"Сейчас, когда полярные ледяные шапки тают, китайцы привлекают ледоколы и продвигаются туда же. Поэтому это нефть и газ. Это наша национальная безопасность", – добавил Волц.