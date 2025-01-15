Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву канцелярії Фредеріксен. Через зазіхання Трампа на данський острів є побоювання, що Китай почуватиметься вільніше щодо Тайваню.

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Що кажуть у Данії про Гренландію

Метте Фредеріксен послалася на слова прем'єр-міністра Гренландії Мутте Егеде про те, що острів не продається. Окрім цього, Егеде заявив, що Гренландія хотіла би здобути незалежність. Фредеріксен підкреслила: рішення щодо незалежності має приймати сама Гренландія.

Також вона "наголосила на важливості зміцнення безпеки в Арктиці і на тому, що Королівство Данія готове взяти на себе ще більшу відповідальність за це".

Прем'єр-міністр Данії сказала, що данські компанії сприяють зростанню та створенню робочих місць у США. А ще ЄС та США мають спільний інтерес у збільшенні торгівлі.

У діалозі з Трампом ішлося також про війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та відносини з Китаєм. У пресрелізі не вказано, що відповів Трамп, утім, сторони домовилися продовжити діалог.

Показуємо Гренландію на карті

Останні заяви щодо Гренландії

У Politico вважають, що "купівля" Гренландії принесе Трампу більше шкоди, аніж користі. Бо США і так отримують від острова все, що потрібно.

Росіяни скористалися світовим обговоренням і запропонували "розпилити" Гренландію. Мовляв, війна в Арктиці вже почалася, тож треба встигнути.