Гренландия – не первый спор внутри НАТО: какие еще члены Альянса конфликтовали между собой

Германия рассматривает возможность создать совместную миссию НАТО для защиты Гренландии на фоне заявлений Белого дома о том, что страна должна стать частью США. Штаты, которые являются членом НАТО, посягают на Гренландию, которая в составе Дании – тоже участника Альянса. Это не первый случай, когда возникает конфликт между членами НАТО.

Об этом в эфире 24 Канала отметил немецкий политолог Сергей Сумленный, напомнив, что ранее попыток аннексии не было, но имели место угрозы и определенные действия между испанским и британским флотом вокруг Гибралтара. Тогда лодки одной страны таранили лодки другой и повредили их.

Недружественные члены Альянса: какая цель у Трампа?

Кроме примера Испании и Великобритании, есть и другие. Были угрозы и взаимная демонстрация силы с помощью авиации между Турцией и Грецией. Обе страны – члены НАТО. По словам политолога, именно поэтому их и приняли в состав Североатлантического Альянса, чтобы не было войны, но напряжение между ними остается.

Последние 15 – 20 лет наблюдалось, как турецкие самолеты угрожают греческим и наоборот. Поэтому внутри НАТО были напряжения и они есть и сегодня. Важным вопросом является то, что делать, когда говорится действительно об аннексии.

Сумленный на примере российско-украинской войны отметил, что европейский модус заявлений по ней и того, почему Европа не направляет свои войска в Украину, базируется на двух фундаментальных постулатах. Во-первых, европейцы не имеют столько войск, чтобы их отправлять, во-вторых, не хотят рисковать началом ядерной войны со стороны России, если вмешаются. Однако возникает вопрос, как, в случае если США по Гренландии перейдут от слов к реальным действиям и попытаются взять ее под свой контроль, будет действовать Европа.

Если Европа будет готова воевать за Гренландию с Соединенными Штатами, то вопрос – а что они менее сильный враг, чем Россия? Или будет больше шансов вести театр боевых действий на расстоянии через Северную Атлантику? Но Европе надо что-то делать, продемонстрировать свою верность принципам Альянса,

– озвучил политолог.

По его мнению, именно этим объясняется заявление Германии, что НАТО будет защищать своих союзников и хочет создать совместную миссию для этого. Однако как в реальности это будет происходить, со слов политолога – совершенно непонятно.

Если об этом спросить в закрытом разговоре у военных, то они скажут, что не представляют как можно оказывать помощь Гренландии, чтобы не скатиться в ужасный военный конфликт. Думаю, на это и делает расчет Трамп, что никто не посмеет действовать,

– предположил Сумленный.

Политолог обратил внимание на эмоциональное поведение Трампа. Сначала американский президент заявлял, что захватит всю Канаду, потом он об этой теме забыл и переключился на Гренландию. Впоследствии также этот вопрос затих и вот сегодня снова встал.

Как пояснил Сумленный, Трамп любит делать громкие заявления, иногда – определенные действия (военная операция в Венесуэле), но его цель, как и у Путина – дезориентировать всех и перевести политическую дискуссию в плоскость хаоса. Он подытожил, что в хаосе современные институты, наработанные десятилетиями, не действуют. В этой атмосфере победу получают такие люди, как Трамп и Путин.

Как страны НАТО реагируют на заявления США?