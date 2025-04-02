Белый дом изучает стоимость содержания Гренландии, которую давно хочет "приобрести" Трамп

Несмотря на международное возмущение Администрация президента США не оставляет намерений "приобрести" Гренландию. Белый дом готовит оценку стоимости ее территории. Американские чиновники говорят, что такие действия конкретно показывают попытки Дональда Трампа превратить желание в продуманную политику.

США изучают возможные финансовые последствия того, что Гренландия станет территорией США. В частности, просчитывается сколько будет стоить предоставление государственных услуг для 58 000 жителей острова. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на The Washington Post.

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Потенциальная стоимость Гренландии для США

Дональд Трамп готов вести переговоры по аннексии Гренландии, вероятно, без привлечения военной силы. В своем интервью он снова выразил такое желание, что его не волнует реакция других стран, акцентируя на международном мире, безопасности и силе.

По подсчетам бюджетного офиса Белого дома цена содержания Гренландии в случае ее приобретения будет достигать сотен миллионов долларов. Кроме расходов финансисты просчитывают и прибыль, которую США может получить от природных ресурсов острова.

Соединенные Штаты могут предложить правительству Гренландии выгодное соглашение на большее денежное обеспечение, чем дает Дания. Сейчас остров получает около 600 миллионов долларов ежегодно.

Такие шаги свидетельствуют, что попытки аннексировать остров уже может отражаться в правительственной политике США.

Президент считает, что Гренландия является стратегически важным местом, и уверен, что жителям Гренландии было бы лучше, если бы Соединенные Штаты их защищали от современных угроз в Арктическом регионе,

– отмечает заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Бюджетные чиновники проводят дискуссии, чтобы определить потенциальные расходы США на Гренландию. Администрация Трампа хочет убедить общественность США в том, что правительство возместит расходы в Гренландии за счет роялти и налогов, уплаченных за коммерческую деятельность.

К слову, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Дания недостаточно инвестирует в людей Гренландии и в ее безопасность.

Мы не можем просто игнорировать это место. Мы не можем просто игнорировать желание президента, но, что самое важное, мы не можем игнорировать то, что я сказал ранее, а именно вторжение России и Китая в Гренландию. Мы должны сделать больше,

– сказал он во время визита на остров.

Дональд Трамп считает, что Гренландию "приобрести" проще, чем другие земли.

Как на заявления Трампа реагируют в Гренландии

В прошлую пятницу на должность премьер-министра Гренландии вступил Йенс-Фредерик Нильсен. Он решительно настроен не отдавать Соединенным Штатам территорию острова.

Мы не должны действовать из страха. Мы должны ответить миром, достоинством и единством. И именно через эти ценности мы должны четко и спокойно показать американскому президенту, что Гренландия наша,

– заявил премьер-министр.

Однако Дональд Трамп все же хочет расширить территорию США, сосредоточившись на присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала. Контроль над Гренландией мог бы стать стратегической победой для Соединенных Штатов как из-за ее минеральных ресурсов, так и из-за расположения. Остров имеет открытые морские пути, что важны для судоходства и армии.