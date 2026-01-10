"Не хотим иметь их соседями": Трамп указал, какие страны претендуют на Гренландию
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка должна владеть Гренландией, чтобы избежать ее захвата Россией или Китаем.
- Вашингтон рассматривает различные варианты решения вопроса, не исключая военный путь.
Президент США Дональд Трамп не отказывается от своих притязаний на Гренландию. Он в очередной раз заявил, что Америка должна полноценно владеть островом, а не просто арендовать военные базы на его территории.
Ведь еще 2 страны могут забрать Гренландию, если этого не сделает Вашингтон. О таком Дональд Трамп рассказал во время общения с журналистами 9 января. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC и Reuters.
Кто, кроме США, претендует на Гренландию?
По словам американского президента, действующее соглашение позволяет США размещать на острове столько войск, сколько угодно, но этого все равно недостаточно для настоящей защиты.
Вы защищаете то, что принадлежит вам на правах собственности. Аренду так не защищают. Нам нужна именно собственность,
– объяснил американский лидер.
Он повторил, что Соединенные Штаты обязательно "сделают что-то с Гренландией" независимо от того, понравится ли это Дании и самим гренландцам.
Это произойдет или легким путем, или тяжелым. Но если мы этого не сделаем – остров захватят Россия или Китай. А мы не хотим иметь Россию или Китай в качестве соседей,
– заявил Трамп.
Президент добавил, что "любит народы Китая и России", но не желает видеть их военные базы или контроль над Гренландией рядом с американской территорией.
По словам Трампа, Вашингтон пока рассматривает различные варианты: от покупки острова до других форм "решения вопроса". Ранее в Белом доме уже заявляли, что предпочтение отдают мирной покупке, но силовой сценарий также не исключают.
Последние новости о Гренландии
Администрация президента США Дональда Трампа активно прорабатывает различные сценарии получения контроля над Гренландией. Среди главных вариантов, которые обсуждают в Вашингтоне: прямая покупка острова у Дании, заключение Соглашения о свободной ассоциации или силовая аннексия.
Гренландия и ее правительство последовательно выступают против любых форм вхождения в состав Соединенных Штатов. Местные политики неоднократно заявляли, что остров стремится к большей автономии или даже полной независимости, но точно не американского флага.
В европейских столицах и среди союзников по НАТО уже раздаются серьезные беспокойства из-за возможной аннексии. Дания может открыть огонь в случае вторжения американцев.
По информации источников в Белом доме, среди американских чиновников также обсуждалась идея одноразовых значительных денежных выплат непосредственно населению Гренландии с целью "подкупа".