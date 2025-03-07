США могут закрыть до десятка консульств за рубежом

Государственный департамент Соединенных Штатов планирует закрыть почти 10 консульств, которые расположены преимущественно в Западной Европе. В ближайшие месяцы США могут сократить свой потенциал по всему миру.

Такую информацию предоставили американские чиновники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему США планируют закрыть свои консульства за рубежом

По данным издания, американские миссии по всему миру попросили рассмотреть возможность сокращения американского и местного персонала минимум на 10%, что может привести к закрытию консульств США в некоторых странах.

Это связано с тем, что президент Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск развернули беспрецедентную кампанию по сокращению расходов в федеральном бюджете США.

Отметим, что Трамп хочет, чтобы его бюрократический аппарат полностью соответствовал программе "Америка превыше всего". В прошлом месяце он также издал указ о реформировании дипломатической службы Соединенных Штатов, чтобы обеспечить "верную и эффективную" реализацию внешнеполитической повестки дня.

Стоит добавить, что во время своей предвыборной кампании президент США неоднократно обещал "очистить глубинное государство", уволив бюрократов, которые, по его мнению, являются нелояльными.

Однако критики считают, что потенциальное сокращение дипломатического присутствия США в сочетании с ликвидацией Агентства США по международному развитию, предоставлявшего помощь на миллиарды долларов во всем мире, может подорвать американское лидерство. А также оставить опасный вакуум, который заполнят Китай и Россия.

В то же время Трамп и Маск аргументируют свое решение тем, что правительство Соединенных Штатов является слишком большим, а помощь, финансируемая американскими налогоплательщиками – расходуется расточительно и мошенническим способом.

Отметим, что в список небольших консульств, которые США могут закрыть, вошли Лейпциг, Гамбург и Дюссельдорф в Германии, Бордо, Ренн, Лион и Страсбург во Франции, Флоренция в Италии, Белу-Оризонти в Бразилии и Понта-Делгада в Португалии. Однако, источники издания говорят, что эта информация не является точной, ведь некоторые сотрудники выступают против этого.

По словам чиновников, в понедельник Госдепартамент также сообщил Конгрессу о том, что планирует закрыть свой филиал в юго-восточном турецком городе Газиантеп, откуда Вашингтон поддерживал гуманитарную работу на севере Сирии.

Некоторые из них настолько малы, что экономия от их закрытия будет совсем незначительной. Это просто вписывается в тему перформативных и произвольных сокращений администрации без каких-либо методов и стратегий,

– считает чиновник.

Добавим, что Государственный департамент также рассматривает возможность объединения ряда своих экспертных бюро в штаб-квартире в Вашингтоне, которые работают в сферах прав человека, делах беженцев, глобального уголовного правосудия, женских вопросах и борьбе с торговлей людьми.