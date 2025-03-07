Таку інформацію надали американські посадовці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому США планують закрити свої консульства за кордоном

За даними видання, американські місії по всьому світу попросили розглянути можливість скорочення американського та місцевого персоналу щонайменше на 10%, що може призвести до закриття консульств США у деяких країнах.

Це пов'язано з тим, що президент Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск розгорнули безпрецедентну кампанію зі скорочення витрат у федеральному бюджеті США.

Зазначимо, що Трамп хоче, щоб його бюрократичний апарат повністю відповідав програмі "Америка понад усе". Минулого місяця він також видав указ про реформування дипломатичної служби Сполучених Штатів, щоб забезпечити "вірну та ефективну" реалізацію зовнішньополітичного порядку денного.

Варто додати, що під час своєї передвиборчої кампанії президент США неодноразово обіцяв "очистити глибинну державу", звільнивши бюрократів, які, на його думку, є нелояльними.

Проте критики вважають, що потенційне скорочення дипломатичної присутності США в поєднанні з ліквідацією Агентства США з міжнародного розвитку, що надавало допомогу на мільярди доларів у всьому світі, може підірвати американське лідерство. А також залишити небезпечний вакуум, який заповнять Китай і Росія.

Водночас Трамп і Маск аргументують своє рішення тим, що уряд Сполучених Штатів є занадто великим, а допомога, що фінансується американськими платниками податків – витрачається марнотратно і в шахрайський спосіб.

Зазначимо, що до списку невеликих консульств, які США можуть закрити, увійшли Лейпциг, Гамбург і Дюссельдорф у Німеччині, Бордо, Ренн, Ліон і Страсбург у Франції, Флоренція в Італії, Белу-Оризонті в Бразилії та Понта-Делгада в Португалії. Однак, джерела видання кажуть, що ця інформація не є точною, адже деякі співробітники виступають проти цього.

За словами посадовців, у понеділок Держдепартамент також повідомив Конгрес про те, що планує закрити свою філію в південно-східному турецькому місті Ґазіантеп, звідки Вашингтон підтримував гуманітарну роботу на півночі Сирії.

Деякі з них настільки малі, що економія від їх закриття буде зовсім незначною. Це просто вписується в тему перформативних і довільних скорочень адміністрації без будь-яких методів і стратегій,

– вважає посадовець.

Додамо, що Державний департамент також розглядає можливість об'єднання низки своїх експертних бюро в штаб-квартирі у Вашингтоні, які працюють у сферах прав людини, справах біженців, глобального кримінального правосуддя, жіночих питаннях та боротьбі з торгівлею людьми.