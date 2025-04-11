В The New York Times узнали план США по захвату Гренландии

Предвыборные заявления Трампа о желании захватить Гренландию перешли со слов в реальную политику Вашингтона. Журналисты узнали, как Белый дом планирует получить контроль над островом.

Стратегическая ценность Гренландии растет на фоне в частности повышения температуры на планете и таяния арктического льда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как Вашингтон планирует завладеть Гренландией

Площадь Гренландии составляет около 2,16 миллиона километров квадратных. Приобретение такой территории может стать крупнейшей сделкой с недвижимостью в истории.

Датские чиновники сердито настаивают на том, что малонаселенный остров не продается и не может быть аннексирован. Но господин Трамп четко дал понять, что намерен контролировать его.

По словам американского чиновника, Совет национальной безопасности Белого дома несколько раз собирался, чтобы воплотить слова господина Трампа в жизнь, и недавно направил конкретные инструкции многим правительственным структурам.

Полные детали плана непонятны. Но, несмотря на намеки господина Трампа на возможное применение силы, обсуждения под руководством Совета безопасности никогда серьезно не рассматривали военные варианты, сказал чиновник.

Зато население Гренландии в 57 000 человек планируют убедить в том, что им стоит попросить присоединения к Соединенным Штатам.

Советники господина Трампа обсуждали использование рекламных кампаний и кампаний в социальных сетях, чтобы влиять на общественное мнение на острове, по словам другого лица, информированного об этом вопросе.

Однако политсилы, поддерживающие тесные связи с США в Гренландии не пользуются популярностью.

Как США попытаются повлиять на общественное мнение в Гренландии

США маловероятно будут пытаться убедить гренландцев в их общности с коренным народом инуитов на Аляске.

Население инуитов Гренландии происходит от людей, которые мигрировали с Аляски сотни лет назад, а официальный язык острова происходит от диалектов инуитов, которые происходят из арктической Канады.

Окружении Трампа уже начало говорить о том, что Дания плохо занималась Гренландией, а под опекой США она может стать богатой. Администрация Трампа также напоминает Гренландии, что Соединенные Штаты защищали ее раньше.

В прошлом месяце господин Трамп опубликовал в соцсетях 90-секундное видео, в котором отмечают "кровь и храбрость" войск США, которые заняли позиции на острове во время Второй мировой войны, чтобы предотвратить нацистское вторжение после того, как Германия оккупировала Данию.

Дания надеялась, что американские войска покинут остров после окончания войны, но этого не произошло. Американская база и сейчас присутствует на острове.

Администрация Трампа также изучает финансовые стимулы для жителей Гренландии, включая возможность замены субсидий в размере 600 миллионов долларов, которые Дания предоставляет острову, ежегодной выплатой около 10 000 долларов на жителя Гренландии.

Компенсировать такую щедрость Вашингтон надеется, добывая редкоземельные минералы острова, среди которых медь, золото, уран и нефть.

Почему Трамп так одержим Гренландией

Трамп на самом деле говорил о Гренландии еще во времена своего первого срока. Когда Гренландия ему отказала в идее присоединения, он не стал настаивать. Но сейчас он настроен более серьезно.

Президент Трамп считает, что Гренландия является стратегически важным местом, и уверен, что гренландцы будут лучше защищены Соединенными Штатами от современных угроз в Арктическом регионе,

– сказал представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

Некоторые аналитики говорят, что идея присоединить Гренландию к Соединенным Штатам или по крайней мере развивать гораздо более тесные связи с островом менее абсурдная, чем может показаться.

Это в значительной степени связано с изменением климата, что размораживает богатые ресурсами территории и делает их более коммерчески жизнеспособными. Высокие температуры также открыли новые морские пути через Арктику для коммерческого судоходства, а также для китайских и российских военных судов.

Датские лидеры утверждают, что кампания давления США уже наносит ущерб альянсу Америки с Данией после Второй мировой войны.

Мы равнялись на вас. Вы вдохновили нас. Вы стояли на страже свободного мира. Но когда вы требуете завладеть частью территории королевства – когда мы подвергаемся давлению и угрозам – что мы должны думать о стране, которой мы восхищаемся столько лет?

– сказала премьер Дании Фредериксен во время своего визита в Гренландию.