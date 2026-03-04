США и Эквадор начали совместную операцию против наркотеррористов

Во вторник, 3 марта, военные США совместно с вооруженными силами Эквадора начали борьбу с террористическими организациями наркоторговцев в стране.

Об этом сообщило Южное командование США (SOUTHCOM).

Что происходит в Эквадоре?

Военные США и Эквадора начали совместную операцию против признанных террористических организаций в Эквадоре.

Вместе мы принимаем решительные меры для борьбы с наркотеррористами, которые уже давно сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария,

– говорится в заявлении.

Командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донаван высоко оценил "непоколебимую преданность эквадорских вооруженных сил этой борьбе, их мужество и решительность, проявленные в ходе действий против наркотеррористов в их стране".

Стоит отметить, что совместные действия военных США и Эквадора предусматривают не только морские перехваты, но и координацию сухопутных операций для выявления лабораторий и логистических баз в джунглях.

США и Эквадор объявили войну наркотеррористам: смотрите видео

Напомним, еще в январе этого года президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут нанести наземные удары по наркокартелям "где угодно" – в частности на территории Мексики, Венесуэлы и Колумбии. По его словам, благодаря военным ударам по судам с наркотиками удалось перехватить 97% морского наркотрафика. Теперь он хочет достичь такого же результата "на суше".

