США и Эквадор начали совместную операцию против наркотеррористов
- Военные США и Эквадора начали совместную операцию против террористических организаций наркоторговцев в Эквадоре.
- Командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донаван высоко оценил преданность эквадорских вооруженных сил в борьбе с наркотеррористами.
Во вторник, 3 марта, военные США совместно с вооруженными силами Эквадора начали борьбу с террористическими организациями наркоторговцев в стране.
Об этом сообщило Южное командование США (SOUTHCOM).
Что происходит в Эквадоре?
Военные США и Эквадора начали совместную операцию против признанных террористических организаций в Эквадоре.
Вместе мы принимаем решительные меры для борьбы с наркотеррористами, которые уже давно сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария,
– говорится в заявлении.
Командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донаван высоко оценил "непоколебимую преданность эквадорских вооруженных сил этой борьбе, их мужество и решительность, проявленные в ходе действий против наркотеррористов в их стране".
Стоит отметить, что совместные действия военных США и Эквадора предусматривают не только морские перехваты, но и координацию сухопутных операций для выявления лабораторий и логистических баз в джунглях.
США и Эквадор объявили войну наркотеррористам: смотрите видео
Напомним, еще в январе этого года президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут нанести наземные удары по наркокартелям "где угодно" – в частности на территории Мексики, Венесуэлы и Колумбии. По его словам, благодаря военным ударам по судам с наркотиками удалось перехватить 97% морского наркотрафика. Теперь он хочет достичь такого же результата "на суше".
В Мексике также продолжается борьба с картелями
Недавно в Мексике ликвидировали Немесио Осегеру – одного из самых разыскиваемых наркоторговцев мира, более известного как "Эль Менчо".
Также мексиканские правоохранители задержали двух предполагаемых участников картеля. Во время операции у боевиков было изъято значительное количество оружия и бронетехники, в частности ракетные установки, которые способны поражать самолеты и бронированные цели.
Масштабная операция федеральных сил безопасности вызвала волну насилия сразу в нескольких регионах страны. В результате столкновений с представителями наркокартеля начались блокировки дорог, поджоги транспорта и нападения на предприятия.