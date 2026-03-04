Про це повідомило Південне командування США (SOUTHCOM).

Що відбувається в Еквадорі?

Військові США та Еквадору почали спільну операцію проти визнаних терористичних організацій в Еквадорі.

Разом ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з наркотерористами, які вже давно сіють терор, насильство та корупцію серед громадян усієї півкулі,

– йдеться в заяві.

Командувач SOUTHCOM генерал Френсіс Донаван високо оцінив "непохитну відданість еквадорських збройних сил цій боротьбі, їх мужність і рішучість, виявлені в ході дій проти наркотерористів у їхній країні".

Варто зазначити, що спільні дії військових США і Еквадору передбачають не лише морські перехоплення, а й координацію сухопутних операцій для виявлення лабораторій та логістичних баз у джунглях.

США та Еквадор оголосили війну наркотерористам: дивіться відео

Нагадаємо, ще в січні цього року президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові можуть завдати наземних ударів по наркокартелях "де завгодно" – зокрема на території Мексики, Венесуели та Колумбії. За його словами, завдяки військовим ударам по суднах з наркотиками вдалося перехопити 97% морського наркотрафіку. Тепер він хоче досягти такого ж результату "на суші".

