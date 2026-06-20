Виткофф отправился в Швейцарию для проведения переговоров с Ираном

Специальный посланник президента США Стив Виткофф 20 июня отправился в Швейцарию. Именно там должен состояться первый раунд переговоров с Ираном по поводу возможного ядерного соглашения.

Об этом пишет Axios. Соответствующую информацию журналистам предоставил осведомленный чиновник из Белого дома.

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Что известно о переговорах США и Ирана в Швейцарии?

Американский чиновник заявил, что другой специальный посланник Трампа Джаред Кушнер уже находится в Швейцарии.

Журналисты напомнили, что переговоры между США и Ираном должны были начаться в пятницу, 19 июня, но были отложены из-за боевых действий между Израилем и группировкой "Хезболла" в Ливане. Пока неизвестно, назначена ли новая дата для этих переговоров.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует посетить Швейцарию в субботу, о чем сообщает источник, знакомый с ситуацией. Собеседник отметил, что ситуация с переговорами еще может измениться.

По данным источника из одной из стран-посредников, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил нескольким своим коллегам, что прекращение огня в Ливане является критически важным вопросом для Ирана и "решающим фактором" для переговоров между США и Ираном.

Второй источник из одной из стран-посредников сообщил, что иранцы подчеркнули: они хотят увидеть заключение соглашения о прекращении огня, прежде чем отправляться в Швейцарию.

Также известно, что в Швейцарию прибыл премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани, один из ключевых посредников между США и Ираном.

Ранее ожидалось, что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Венс, но он отложил свою поездку в последнюю минуту вечером 18 июня. Пока неясно, совершит ли он поездку в выходные, 20 и 21 июня.

Напомним, 19 июня конфликт между США и Ираном вновь обострился, поскольку Тегеран, по данным СМИ, снова закрыл Ормузский пролив для судов. На эту информацию отреагировал Дональд Трамп, пообещав, что Иран "не получит ни копейки".

Ранее США и Иран в режиме онлайн подписали меморандум о взаимопонимании. По данным СМИ, в нем содержалось 14 пунктов, в частности о прекращении военных действий, в том числе и в Ливане, о продолжении переговоров в течение 60 дней и о снятии морской блокады со стороны США.