Про це пише Axios. Відповідну інформацію журналістам надав обізнаний чиновник з Білого дому.

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Що відомо про переговори США та Ірану у Швейцарії?

Американський чиновник заявив, що інший спецпосланець Трампа Джаред Кушнер уже перебуває у Швейцарії.

Журналісти нагадали, що переговори між США та Іраном мали розпочатися в п'ятницю, 19 червня, але були відкладені через бойові дії між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла" в Лівані. Поки що незрозуміло, чи призначено новий час для цих переговорів.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі планує відвідати Швейцарію в суботу, про що повідомляє джерело, обізнане з ситуацією. Співрозмовник зазначив, що ситуація із перемовинами ще може змінитися.

За даними джерела з однієї з країн-посередників, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив кільком своїм колегам, що припинення вогню в Лівані є критично важливим питанням для Ірану та "вирішальним фактором" для переговорів між США та Іраном.

Друге джерело з однієї з країн-посередників повідомило, що іранці наголосили, що хочуть побачити укладення договору про припинення вогню, перш ніж їхати до Швейцарії.

Також відомо, що до Швейцарії прибув прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдул Рахман аль-Тані, один з ключових посередників між США та Іраном.

Раніше очікувалося, що американську делегацію очолюватиме віцепрезидент Джей Ді Венс, але він відклав свою поїздку в останню хвилину 18 червня увечері. Наразі незрозуміло, чи здійснить він поїздку на вихідних, 20 та 21 червня.

Нагадаємо, 19 червня конфлікт між США та Іраном знову загострився, адже Тегеран, за даними ЗМІ, знову закрив Ормузьку протоку для кораблів. На цю інформацію відреагував Дональд Трамп, пообіцявши, що Іран "не отримає жодної копійки".

Раніше США та Іран у режимі онлайн підписали меморандум про взаєморозуміння. За даними ЗМІ, там було 14 пунктів, зокрема про припинення військових дій, у тому числі й в Лівані, про продовження переговорів протягом 60 днів та про зняття морської блокади з боку США.