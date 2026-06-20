Політолог-міжнародник Максим Ялі пояснив 24 Каналу, що влада в Ірані змінилася лише номінально, а сам режим навіть радикалізувався.

Дивіться також: "Був проти": верховний лідер Ірану виступив із заявою щодо угоди зі США

Що означає завершення війни в Ірані для глобальної економіки?

На думку експерта, всі, окрім керівництва Ізраїлю, здобувають дивіденди від завершення війни між США та Іраном.

Однак виникає питання щодо результату, бо тепер США фактично відкривають Ірану "все поле" можливостей, вимагаючи навзаєм лише одне – не виробляти ядерну зброю. Складно уявити, що Іран просто погодиться не виробляти ядерну зброю і пустить інспекторів МАГАТЕ на щомісячні перевірки.

Таке вже було й за угодою 2015 року. Тому порівнювати поточні домовленості з підсумковою угодою ще рано. Попереду щонайменше 60 днів перемовин, як і зазначено в меморандумі про порозуміння,

– сказав Ялі.

Йдеться не лише про ядерну, а можливо й про ракетну програму, яку попередня угода не охоплювала – і це якраз допомогло Ірану в цій війні.

Станом на зараз Іран безумовно виходить на фінальну стадію перемовин у сильній позиції. Водночас Трампу, на думку експерта, вистачило політичної мудрості розпочати перемовини та визнати, що він не зможе досягти всіх цілей операцій, ключовою з яких була зміна режиму аятол.

Нагадуємо, що переговори між США та Іраном у Швейцарії, заплановані на 19 червня для реалізації мирної угоди, були раптово скасовані через невирішені логістичні питання. Хоча Білий дім офіційно пояснив це неготовністю технічних планів, американська сторона наголосила на своїй готовності розпочати діалог, щойно організаційні труднощі будуть розв’язані.

Чи посилить США тиск на Путіна після врегулювання конфлікту на Близькому Сході: дивіться у відео