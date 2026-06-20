Политолог-международник Максим Яли пояснил "24 Каналу", что власть в Иране сменилась лишь номинально, а сам режим даже радикализировался.

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Что означает окончание войны в Иране для мировой экономики?

По мнению эксперта, все, кроме руководства Израиля, получают дивиденды от завершения войны между США и Ираном.

Однако возникает вопрос относительно результата, ведь теперь США фактически открывают Ирану "все поле" возможностей, требуя взамен лишь одного — не производить ядерное оружие. Трудно представить, что Иран просто согласится не производить ядерное оружие и допустит инспекторов МАГАТЭ на ежемесячные проверки.

Такое уже было и по соглашению 2015 года. Поэтому сравнивать текущие договоренности с итоговым соглашением ещё рано. Впереди как минимум 60 дней переговоров, как и указано в меморандуме о взаимопонимании,

– сказал Яли.

Речь идет не только о ядерной, но, возможно, и о ракетной программе, которую предыдущее соглашение не охватывало — и это как раз помогло Ирану в этой войне.

На данный момент Иран, безусловно, выходит на финальную стадию переговоров в сильной позиции. В то же время Трампу, по мнению эксперта, хватило политической мудрости начать переговоры и признать, что он не сможет достичь всех целей операции, ключевой из которых была смена режима аятол.

Напоминаем, что переговоры между США и Ираном в Швейцарии, запланированные на 19 июня для реализации мирного соглашения, были внезапно отменены из-за нерешенных логистических вопросов. Хотя Белый дом официально объяснил это неготовностью технических планов, американская сторона подчеркнула свою готовность начать диалог, как только организационные трудности будут решены.

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