Об этом сообщает Sky News.

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Как Хаменеи оценивает соглашение?

Моджтаба Хаменеи заявил, что "в принципе" не согласен с заключением соглашения с Дональдом Трампом, который, по его словам, "из отчаяния использовал все возможные рычаги" для достижения этой договоренности.

В то же время, по словам Хаменеи, президент Ирана "заявил, что возьмет на себя ответственность за это", поэтому он в конечном итоге дал разрешение на подписание соглашения.

Очевидно, что предстоящие переговоры один на один не будут означать принятие точки зрения врага. Мы надеемся на благословенные молитвы нашего Господа, пусть Он дарует всевозможные победы и свершения благородному народу Ирана,

– добавил верховный лидер Ирана.

Напомним, 18 июня стало известно, что Соединённые Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны.

Документ предусматривает постепенное снятие морской блокады со стороны США, возможный вывод войск, возобновление экспорта иранской нефти и размораживание активов Тегерана. Отдельно Иран подтверждает отказ от разработки ядерного оружия, а Вашингтон обещает масштабный экономический план восстановления и отмену санкций в случае выполнения договоренностей.

Соглашение также содержит четкие обязательства сторон провести дополнительные переговоры в течение ближайших 60 дней — за это время страны должны достичь окончательной договоренности об урегулировании конфликта.

Вечером того же дня Соединённые Штаты официально объявили о прекращении морской блокады иранских портов и прибрежных районов. Согласно заявлению Вашингтона, отныне американские военные не будут препятствовать движению судов.