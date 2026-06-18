Об этом сообщает Sky News.
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Как Хаменеи оценивает соглашение?
Моджтаба Хаменеи заявил, что "в принципе" не согласен с заключением соглашения с Дональдом Трампом, который, по его словам, "из отчаяния использовал все возможные рычаги" для достижения этой договоренности.
В то же время, по словам Хаменеи, президент Ирана "заявил, что возьмет на себя ответственность за это", поэтому он в конечном итоге дал разрешение на подписание соглашения.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Очевидно, что предстоящие переговоры один на один не будут означать принятие точки зрения врага. Мы надеемся на благословенные молитвы нашего Господа, пусть Он дарует всевозможные победы и свершения благородному народу Ирана,
– добавил верховный лидер Ирана.
Напомним, 18 июня стало известно, что Соединённые Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны.
Документ предусматривает постепенное снятие морской блокады со стороны США, возможный вывод войск, возобновление экспорта иранской нефти и размораживание активов Тегерана. Отдельно Иран подтверждает отказ от разработки ядерного оружия, а Вашингтон обещает масштабный экономический план восстановления и отмену санкций в случае выполнения договоренностей.
Соглашение также содержит четкие обязательства сторон провести дополнительные переговоры в течение ближайших 60 дней — за это время страны должны достичь окончательной договоренности об урегулировании конфликта.
Вечером того же дня Соединённые Штаты официально объявили о прекращении морской блокады иранских портов и прибрежных районов. Согласно заявлению Вашингтона, отныне американские военные не будут препятствовать движению судов.