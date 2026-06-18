Про це повідомляє Sky News.

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Як Хаменеї оцінює угоду?

Моджтаба Хаменеї заявив, що "в принципі" не погоджується з укладенням угоди з Дональдом Трампом, який, за його словами, "через відчай використовував усі можливі важелі" для досягнення цієї домовленості.

Водночас, за словами Хаменеї, президент Ірану "заявив, що візьме на себе відповідальність за це", тому він зрештою дав дозвіл на підписання угоди.

Очевидно, що майбутні переговори віч-на-віч не означатимуть прийняття точки зору ворога. Ми сподіваємося на благословенні молитви нашого Господа, нехай він дарує всілякі перемоги й звершення благородному народу Ірану,

– додав верховний лідер Ірану.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни.

Документ передбачає поступове зняття морської блокади США, можливе виведення військ, відновлення експорту іранської нафти та розмороження активів Тегерана. Окремо Іран підтверджує відмову від розробки ядерної зброї, а Вашингтон обіцяє масштабний економічний план відновлення та скасування санкцій у разі виконання домовленостей.

Угода містить також чіткі зобов'язання сторін провести додаткові переговори протягом найближчих 60 днів – за цей час країни мають досягнути фінальної домовленості щодо врегулювання конфлікту.

Ввечері того ж дня Сполучені Штати офіційно оголосили про припинення морської блокади іранських портів та прибережних районів. Згідно з заявою Вашингтона, відтепер американські військові не перешкоджатимуть руху суден.