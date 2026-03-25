В Белом доме отрицают, что Иран отказался от 15-пунктного мирного плана Трампа

Сообщения об отказе Ирана от 15-пунктного мирного плана США, который предложил Дональд Трамп, не соответствуют действительности. Переговоры между сторонами все еще продолжаются.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 25 марта.

Что говорят в Белом доме о переговорах с Ираном?

Пресс-секретарь Белого дома опровергла информацию о якобы отказе Тегерана от американского предложения о прекращении войны. Комментируя эти заявления, она подчеркнула: "Это неправда".

Однако я видела 15-пунктный план, который появился в СМИ. Я бы предостерегла журналистов в этом зале от освещения спекулятивных моментов и планов, происходящих от анонимных источников,

– добавила Левитт.

В то же время, по ее словам, Белый дом официально не подтверждал существование этого плана.

"В нем есть элементы правды, но некоторые из историй, которые я читала, не были вполне фактическими", – отметила она.

Левитт также подчеркнула, что президент США Дональд Трамп предпочитает мирное урегулирование, одновременно сохраняя жесткую позицию в отношении Ирана.

По ее словам, после "мощной угрозы" Трампа в выходные в Вашингтоне заметили сигналы готовности Ирана к переговорам. Это, как утверждает пресс-секретарь, позволило продолжить конструктивный диалог и отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре страны.

Президент всегда отдает предпочтение миру. Нет нужды в новых смертях и разрушениях. Но если Иран не воспримет реалии сегодняшнего дня, если он не поймет, что потерпел военное поражение и будет продолжать его терпеть, президент Трамп обеспечит, чтобы он получил удар сильнее, чем когда-либо прежде,

– подчеркнула Левитт.

Она добавила, что президент США "не из тех, кто блефует", и готов "развязать ад", если Тегеран не пойдет на договоренности.

Что писали СМИ о плане, который США прислали Ирану?