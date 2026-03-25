У Білому домі заперечили, що Іран відмовився від 15-пунктного мирного плану Трампа

Повідомлення про відмову Ірану від 15-пунктного мирного плану США, який запропонував Дональд Трамп, не відповідають дійсності. Переговори між сторонами все ще тривають.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 25 березня.

Що кажуть у Білому домі про переговори з Іраном?

Речниця Білого дому спростувала інформацію про нібито відмову Тегерана від американської пропозиції щодо припинення війни. Коментуючи ці заяви, вона наголосила: "Це неправда".

Однак я бачила 15-пунктний план, який з’явився у ЗМІ. Я б застерегла журналістів у цій залі від висвітлення спекулятивних моментів та планів, що походять від анонімних джерел,

– додала Левітт.

Водночас, за її словами, Білий дім офіційно не підтверджував існування цього плану.

"У ньому є елементи правди, але деякі з історій, які я читала, не були цілком фактичними", – зазначила вона.

Левітт також підкреслила, що президент США Дональд Трамп надає перевагу мирному врегулюванню, водночас зберігаючи жорстку позицію щодо Ірану.

За її словами, після "потужної погрози" Трампа у вихідні у Вашингтоні помітили сигнали готовності Ірану до переговорів. Це, як стверджує речниця, дозволило продовжити конструктивний діалог і відкласти заплановані удари по енергетичній інфраструктурі країни.

Президент завжди віддає перевагу миру. Немає потреби в нових смертях і руйнуваннях. Але якщо Іран не сприйме реалії сьогодення, якщо він не зрозуміє, що зазнав військової поразки та продовжуватиме її зазнавати, президент Трамп забезпечить, щоб він отримав удар сильніший, ніж будь-коли раніше,

– наголосила Левітт.

Вона додала, що президент США "не з тих, хто блефує", і готовий "розв’язати пекло", якщо Тегеран не піде на домовленості.

Що писали ЗМІ про план, який США надіслали Ірану?