Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 25 марта.
К теме "Победные" видео на 2 минуты вместо реальных отчетов: Трампу говорят не все о войне в Иране
Что говорят в Белом доме о переговорах с Ираном?
Пресс-секретарь Белого дома опровергла информацию о якобы отказе Тегерана от американского предложения о прекращении войны. Комментируя эти заявления, она подчеркнула: "Это неправда".
Однако я видела 15-пунктный план, который появился в СМИ. Я бы предостерегла журналистов в этом зале от освещения спекулятивных моментов и планов, происходящих от анонимных источников,
– добавила Левитт.
В то же время, по ее словам, Белый дом официально не подтверждал существование этого плана.
"В нем есть элементы правды, но некоторые из историй, которые я читала, не были вполне фактическими", – отметила она.
Левитт также подчеркнула, что президент США Дональд Трамп предпочитает мирное урегулирование, одновременно сохраняя жесткую позицию в отношении Ирана.
По ее словам, после "мощной угрозы" Трампа в выходные в Вашингтоне заметили сигналы готовности Ирана к переговорам. Это, как утверждает пресс-секретарь, позволило продолжить конструктивный диалог и отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре страны.
Президент всегда отдает предпочтение миру. Нет нужды в новых смертях и разрушениях. Но если Иран не воспримет реалии сегодняшнего дня, если он не поймет, что потерпел военное поражение и будет продолжать его терпеть, президент Трамп обеспечит, чтобы он получил удар сильнее, чем когда-либо прежде,
– подчеркнула Левитт.
Она добавила, что президент США "не из тех, кто блефует", и готов "развязать ад", если Тегеран не пойдет на договоренности.
Что писали СМИ о плане, который США прислали Ирану?
Reuters и Axios, со ссылкой на источники, отмечали, что США прислали Ирану 15-пунктный план для урегулирования войны на Ближнем Востоке. Документ предусматривает прекращение войны, разблокирование Ормузского пролива и прочее.
Иран, в свою очередь, выдвинул свои требования для прекращения огня, в частности снятие санкций, закрытие американских баз и сохранение ракетной программы. США назвали иранские требования "нереалистичными и бессмысленными".
В то же время президент США с уверенностью заявляет, что Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном. По словам американского лидера, в них участвуют представители США, включая госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.