Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 25 березня.

До теми "Переможні" відео на 2 хвилини замість реальних звітів: Трампу говорять не все про війну в Ірані

Що кажуть у Білому домі про переговори з Іраном?

Речниця Білого дому спростувала інформацію про нібито відмову Тегерана від американської пропозиції щодо припинення війни. Коментуючи ці заяви, вона наголосила: "Це неправда".

Однак я бачила 15-пунктний план, який з’явився у ЗМІ. Я б застерегла журналістів у цій залі від висвітлення спекулятивних моментів та планів, що походять від анонімних джерел,

– додала Левітт.

Водночас, за її словами, Білий дім офіційно не підтверджував існування цього плану.

"У ньому є елементи правди, але деякі з історій, які я читала, не були цілком фактичними", – зазначила вона.

Левітт також підкреслила, що президент США Дональд Трамп надає перевагу мирному врегулюванню, водночас зберігаючи жорстку позицію щодо Ірану.

За її словами, після "потужної погрози" Трампа у вихідні у Вашингтоні помітили сигнали готовності Ірану до переговорів. Це, як стверджує речниця, дозволило продовжити конструктивний діалог і відкласти заплановані удари по енергетичній інфраструктурі країни.

Президент завжди віддає перевагу миру. Немає потреби в нових смертях і руйнуваннях. Але якщо Іран не сприйме реалії сьогодення, якщо він не зрозуміє, що зазнав військової поразки та продовжуватиме її зазнавати, президент Трамп забезпечить, щоб він отримав удар сильніший, ніж будь-коли раніше,

– наголосила Левітт.

Вона додала, що президент США "не з тих, хто блефує", і готовий "розв’язати пекло", якщо Тегеран не піде на домовленості.

Що писали ЗМІ про план, який США надіслали Ірану?