Иран заявил, что готов воевать с США десять лет

В Иране заявили о готовности к длительной войне с Соединенными Штатами. Советник КСИР Эбрахим Джаббари утверждает, что они будут продолжать атаки на страны Персидского залива, чтобы убедить Трампа выйти из конфликта.

Он также заявил, что Тегеран может воевать по меньшей мере десять лет. Об этом сообщает Clash Report.

Какое заявление сделали в Иране?

Советник Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Сардар Эбрахим Джаббари заявил, что Иран якобы готов к длительному военному противостоянию с Соединенными Штатами.

По его словам, иранское руководство готово к войне, которая может длиться годами.

Как человек, который владеет информацией, я говорю следующее: мы готовы к десятилетней войне с Соединенными Штатами – по меньшей мере до десяти лет,

– заявил Джаббари.

В то же время Камаль Харази, советник по вопросам внешней политики офиса Верховного лидера, в интервью для CNN сказал, что Тегеран готов продолжать атаки на страны Персидского залива, чтобы убедить их убедить президента Дональда Трампа выйти из конфликта.

Он пока исключил дипломатию и заявил, что война закончится только из-за экономических трудностей, что сигнализирует об усилении позиции правительства.

"Я больше не вижу места для дипломатии. Потому что Дональд Трамп обманывал других и не придерживался своих обещаний, и мы сталкивались с этим дважды во время переговоров – пока мы вели переговоры, они нанесли нам удар. Нет места, если экономическое давление не будет наращено до такой степени, что другие страны вмешаются, чтобы гарантировать прекращение агрессии американцев и израильтян против Ирана", – сказал советник.

Между тем в украинском СНБО назвали заявление информационной операцией

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что слова иранского генерала следует рассматривать как информационный вброс.

По его словам, подобные заявления могут быть частью информационного воздействия, направленного на американское общество.

Заявления Ирана о плане войны на 10 лет – это исключительно информационный вброс, чтобы попытаться повлиять на американцев, которые, по замыслу иранского режима, должны требовать остановить войну,

– отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что такие месседжи могут быть направлены на создание впечатления о долговременной и изнурительной войне, чтобы усилить давление на политическое руководство США.

По словам представителя СНБО, у Тегерана нет реального плана вести войну в течение десяти лет. Коваленко считает, что главной целью иранского режима является не длительное противостояние, а попытка выиграть время.

"Не существует никакого плана на десять лет. Задача режима – выстоять чуть больше чем месяц-два, чтобы увеличить шансы сохраниться", – пояснил он.

По его словам, аналогичную логику могут иметь и союзники Ирана, которые пытаются поддерживать режим, рассчитывая на изменение политической ситуации.

Коваленко также заявил, что в случае поражения иранского режима это может существенно ослабить страны и силы, которые поддерживают антизападную коалицию. Победа США и Израиля способна изменить баланс сил в регионе.

Уничтожение режима и победа США и Израиля даст возможность ослабить ось зла, которая слишком сопротивляется и пытается в последнее время поджечь Кавказ своими ракетами,

– отметил он.

В то же время эксперты отмечают, что подобные заявления часто имеют пропагандистский характер и используются для психологического воздействия на международную аудиторию.

