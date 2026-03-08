Трамп ответил, помогает ли Россия Ирану в войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о возможной помощи России Ирану в войне на Ближнем Востоке. По его словам, пока нет оснований считать, что Москва поддерживает Тегеран.
В то же время американский лидер добавил, что даже если такая помощь и есть, то она не приносит Ирану заметных результатов. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Что рассказал Трамп?
Президент США сделал заявление во время общения с журналистами на борту президентского самолета.
Его спросили, имеет ли он информацию о том, что Россия может помогать Ирану во время нынешнего конфликта. Трамп ответил, что не видит доказательств такой поддержки.
У меня нет никаких оснований так считать,
– подчеркнул он.
В то же время американский президент предположил: даже если Москва передает Ирану определенную информацию или помощь, она не является эффективной. Ведь, по словам Трампа, ситуация на поле боя свидетельствует, что Тегеран "не очень хорошо справляется".
Что известно о возможной роли России?
Ранее в медиа появлялись сообщения, что Россия может передавать Ирану разведывательные данные, которые Тегеран использует для атак по американским силам в регионе. В США даже обращались к Москве с призывом прекратить такую практику, однако неизвестно, прислушался ли Кремль к этой просьбе.
На этом фоне на Ближнем Востоке продолжается масштабное обострение. В конце февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана, обвинив иранский режим в поддержке террористических группировок и угрозе региональной безопасности.
Иран в ответ наносит ракетные и беспилотные удары по целям в регионе, в частности по военным базам, связанных с США и их союзниками.