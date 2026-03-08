Трамп ответил, помогает ли Россия Ирану в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о возможной помощи России Ирану в войне на Ближнем Востоке. По его словам, пока нет оснований считать, что Москва поддерживает Тегеран.

В то же время американский лидер добавил, что даже если такая помощь и есть, то она не приносит Ирану заметных результатов. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Смотрите также У Трампа мало времени: эксперт спрогнозировал наиболее вероятный сценарий по операции в Иране

Что рассказал Трамп?

Президент США сделал заявление во время общения с журналистами на борту президентского самолета.

Его спросили, имеет ли он информацию о том, что Россия может помогать Ирану во время нынешнего конфликта. Трамп ответил, что не видит доказательств такой поддержки.

У меня нет никаких оснований так считать,

– подчеркнул он.

В то же время американский президент предположил: даже если Москва передает Ирану определенную информацию или помощь, она не является эффективной. Ведь, по словам Трампа, ситуация на поле боя свидетельствует, что Тегеран "не очень хорошо справляется".

Что известно о возможной роли России?