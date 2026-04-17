"Они уже согласились на все": Трамп заявил, что Иран якобы прекратит обогащение урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился прекратить обогащение урана, что может стать прорывом в длительных переговорах. По его словам, стороны уже согласовали большинство ключевых пунктов будущего соглашения.

Об этом Трамп сообщил американскому медиа NewsNation. В то же время официальный Тегеран пока не подтверждал таких договоренностей.

Что известно об отказе Ирана от ядерной программы?

Трамп заявил о возможном прорыве в переговорах с Ираном по его ядерной программе. По его словам, Тегеран согласился прекратить обогащение урана, что является ключевым требованием Вашингтона.

Он отметил, что Иран также готов сотрудничать в вопросе дальнейшей судьбы уже накопленного обогащенного урана. Среди вариантов рассматривается его вывоз за пределы страны или "разбавление" до безопасного уровня под международным контролем.

Иран согласился приостановить свою ядерную программу на неопределенный срок. Большинство основных пунктов уже согласовано, и это произойдет достаточно быстро,

– заявил Дональд Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что США не планируют разблокировать замороженные иранские активы, несмотря на предыдущие сообщения в СМИ. Он опроверг информацию о возможном выделении Ирану 20 миллиардов долларов в обмен на ядерные уступки. Переговоры между сторонами могут продолжиться уже в ближайшие выходные, и, по словам Трампа, они находятся на финальном этапе. Он не исключил личного участия во встречах, которые, вероятно, происходят при участии международных посредников.

В то же время Иран официально не подтвердил заявления американского президента о прекращении обогащения урана. Стороны также еще должны согласовать сроки возможных ограничений: США настаивают на 20 годах, тогда как Иран предлагает значительно более короткий период.

Кроме того, обсуждается формат контроля над ядерной инфраструктурой Ирана. В частности, речь идет о переводе всех объектов в надземный формат и прекращении работы подземных ядерных комплексов.

