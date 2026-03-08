Конфликт может обостриться: Трамп не исключил введения войск в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает проведения сухопутной операции на территории Ирана. В то же время он подчеркнул, что такой сценарий возможен только "по очень веской причине".

Сейчас США продолжают военную кампанию против Ирана, которая пока ограничивается ударами с воздуха. Пишет CNN.

Что заявил Трамп?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности проведения наземной военной операции на территории Ирана. Однако, по его словам, такой шаг возможен только при наличии очень веских причин.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту президентского самолета. Трамп сначала не захотел подробно отвечать на вопрос о возможном вводе войск.

Я даже не хочу говорить об этом сейчас. Не думаю, что это уместный вопрос. Возможна ли она? Вероятно, по очень весомой причине – это должна быть очень весомая причина,

– сказал он.

Журналисты также спросили Трампа, могут ли США провести наземную операцию, чтобы изъять запасы обогащенного урана, которые накопил Иран.

Президент США предположил, что такой сценарий не исключен в будущем. По его словам, на определенном этапе это "возможно" будут рассматривать.

В то же время Трамп добавил, что если США все же решат провести наземную операцию, то это произойдет только тогда, когда военный потенциал Ирана будет настолько ослаблен, что страна не сможет вести боевые действия на земле.

