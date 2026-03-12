Трамп сделал только хуже: эксперт спрогнозировал, что будет дальше с операцией против Ирана

Операция США против Ирана может иметь совсем другие последствия, чем ожидали в Вашингтоне. Уже сейчас все чаще звучат сомнения, была ли эта кампания продуманной и чем она завершится.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в эфире 24 Канала заявил, что военная операция только усложнила ситуацию. По его словам, теперь Дональд Трамп может попытаться быстро объявить победу и свернуть боевые действия, чтобы избежать дальнейшего падения поддержки внутри США.

Трамп может попытаться быстро объявить победу

Сначала в Вашингтоне могли рассчитывать на короткую военную кампанию против Ирана. Идея заключалась в том, чтобы нанести несколько серий ударов по ключевым объектам и после этого заявить о выполнении целей операции. Однако дальнейшее развитие событий показывает, что ситуация оказалась значительно сложнее, чем ожидали в Белом доме.

Наиболее вероятный сценарий с точки зрения Трампа сейчас – искать быстрого прекращения войны, сворачивания операции и объявить победу,

– объяснил Дубовик.

В самих Соединенных Штатах все чаще звучат вопросы относительно цели этой кампании. Часть политиков и избирателей считает, что объяснения Белого дома постоянно меняются, а сама операция выглядит недостаточно продуманной. Это лишь усиливает критику в адрес администрации.

Непонятное объяснение целей операции, которое сегодня одно, а завтра другое, тоже не помогает,

– отметил он.

Отдельным фактором недовольства становится экономическая ситуация. В США растут цены на топливо и товары, а для американских избирателей это один из главных индикаторов оценки власти. Именно поэтому быстрое завершение операции может выглядеть для Трампа наименее рискованным политическим выходом.

Вниманию! Аналитики предполагают, что длительный рост цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана может усилить финансовые возможности России. Энергетический стратег Томас О'Доннелл отметил, что в случае затягивания войны или перекрытия Ормузского пролива рынок отреагирует подорожанием, что может быть выгодно России и ее союзникам.

Операция оказалась непродуманной

Военная кампания США против Ирана создала новые риски для всего региона. Под угрозой оказались прежде всего союзники Вашингтона в Персидском заливе, которые фактически стали мишенью для ответных ударов. Часть этих стран не может полностью защитить свою инфраструктуру даже при наличии американской военной поддержки.

Под ударом оказались американские союзники в регионе Персидского залива, которые фактически стали заложниками этой ситуации,

– отметил Дубовик.

Он обратил внимание, что операция уже имеет последствия и для самих Соединенных Штатов. Речь идет не только о политическом давлении внутри страны, но и о потерях среди американских военных. По словам эксперта, количество раненых уже значительно превышает количество погибших.

Раненых американских военных уже около 140 – 150 человек,

– подчеркнул он.

Кроме того, ситуацию осложняет блокирование Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Даже после ударов США по иранским военно-морским силам перспектив быстрого разблокирования пока не видно. Это еще больше повышает ставки в конфликте и делает его последствия ощутимыми далеко за пределами региона.

Иран может попытаться диктовать условия

Если США действительно начнут сворачивать военную операцию, ситуация может развернуться в пользу Ирана. Несмотря на удары по инфраструктуре и гибель части руководства, режим в Тегеране сохранился и не потерял ключевых военных возможностей. Это дает ему пространство для политического маневра после завершения активной фазы боевых действий.

Иран может сказать: вы начали эту войну, а теперь выходите. Тогда сначала давайте репарации за то, что вы разбомбили, и гарантии безопасности,

– объяснил Дубовик.

Он обратил внимание, что значительная часть иранского арсенала до сих пор не была использована. По его словам, у страны остаются ракеты, пусковые установки и большие запасы беспилотников, которые могут применяться и в дальнейшем.

Трамп сделал ситуацию гораздо хуже, чем она была до этой военной операции,

– подчеркнул эксперт.

В такой ситуации Иран может попытаться использовать сам факт выживания режима как политический аргумент. Тегеран способен выдвинуть новые требования и давить на США и их союзников. Это создает риск, что конфликт не завершится быстро, а только перейдет в новую фазу противостояния.

