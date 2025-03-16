США уничтожили несколько лидеров хуситов, а Йемен в ответ атаковал американские корабли, – СМИ

15 марта США нанесли широкомасштабные удары по объектам хуситов в Йемене. Дональд Трамп заявил, что эта военная операция была направлена на защиту судоходства в Красном море.

Как сообщил журналистам советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц, в результате бомбардировки Йемена было ликвидировано несколько лидеров хуситов, передает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Последствия ударов по хуситам

Волц подчеркнул, что эта военная операция существенно отличается от многочисленных атак, которые администрация Байдена осуществляла против повстанцев.

Это были не точечные, малоэффективные атаки, которые не имели результата. Это был сокрушительный ответ, который действительно уничтожил нескольких лидеров хуситов. И главное отличие здесь в том, что во-первых, мы нанесли удар по руководству хуситов, а во-вторых – привлекаем к ответственности Иран,

– пояснил чиновник.

Волц обвинил Иран в помощи хуситам в нападениях на военные корабли США и мировую торговлю.

По его словам, около 70 процентов глобального морского трафика сейчас обходит регион из-за угрозы со стороны хуситов, что приводит к росту стоимости доставки и проблем в цепях поставок.

Йемен нанес ответные удары

Между тем йеменские хуситы сообщили об ответных ударах. Они заявили об атаке на американский авианосец "Гарри Труман" и корабли сопровождения в северной части Красного моря. Для удара повстанцы использовали 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники.

"Мы продолжим атаковать американские корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на удары США", – отреагировали хуситы на угрозы Дональда Трампа.