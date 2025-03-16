Як повідомив журналістам радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, внаслідок бомбардування Ємену було ліквідовано кілька лідерів хуситів, передає 24 Канал із посиланням на ABC News.

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Наслідки ударів по хуситах

Волц підкреслив, що ця військова операція суттєво відрізняється від численних атак, які адміністрація Байдена здійснювала проти повстанців.

Це були не точкові, малоефективні атаки, які не мали результату. Це була нищівна відповідь, яка справді знищила кількох лідерів хуситів. І головна відмінність тут у тому, що по-перше, ми завдали удару по керівництву хуситів, а по-друге – притягуємо до відповідальності Іран,

– пояснив чиновник.

Волц звинуватив Іран у допомозі хуситам у нападах на військові кораблі США та світову торгівлю.

За його словами, близько 70 відсотків глобального морського трафіку нині оминає регіон через загрозу з боку хуситів, що призводить до зростання вартості доставки та проблем у ланцюгах постачання.

Ємен завдав ударів у відповідь

Тим часом єменські хусити повідомили про удари у відповідь. Вони заявили про атаку на американський авіаносець "Гаррі Труман" та кораблі супроводу в північній частині Червоного моря. Для удару повстанці використали 18 балістичних та крилатих ракет, а також безпілотники.

"Ми продовжимо атакувати американські кораблі у Червоному та Аравійському морях у відповідь на удари США", – відреагували хусити на погрози Дональда Трампа.