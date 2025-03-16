Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Трамп следил за ударами по Йемену

В Белом доме показали фото президента, госсекретаря и советника по нацбезопасности. Заявили, что Трамп принимает меры против хуситов, чтобы защитить американские судоходные активы и сдержать террористические угрозы.

Трамп наблюдал за ударами по Йемену / Фото Белого дома

Также в Белом доме отметили, что слишком долго американские экономические и национальные угрозы были под угрозой со стороны хуситов. В то же время добавили, но "не при этом президенте".

США нанесли удары по Йемену: смотрите видео

Добавим, СМИ сообщали, что Трамп одобрил план по атаке на Йемен 14 марта после серии встреч со своими советниками.

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