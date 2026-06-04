Обсуждения продолжаются: США могут разместить свою ядерку на территории Литвы

Литва ведет переговоры с США относительно возможного размещения американского ядерного оружия на своей территории. Это происходит на фоне роста вызовов безопасности в регионе.

Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, передает 24 Канал.

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Штаты могут разместить ядерку в Литве

Во время общения с журналистами Каунас подтвердил, что обсуждение этой темы с США продолжаются.

По данным Financial Times, Штаты могут обсуждать размещение дополнительного ядерного оружия в Польше и отдельных странах Балтии. Поэтому заявление министра обороны Литвы стало первым официальным подтверждением, что Литва есть в списке таких стран.

Несмотря на запрет в Конституции Литвы на размещение оружия массового поражения, президент Гитанас Науседа ранее не исключал пересмотр основного закона из-за новых угроз безопасности.

Напомним, что несколько ранее СМИ писали, что американские чиновники предполагали развертывание своих ядерных сил за пределами пяти стран, которые уже участвуют в программе Nuclear Sharing – речь идет о Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.

Вместе с тем Штаты планируют расширить использование самолетов двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное вооружение.

Такие инициативы должны положить конец сомнениям стран Европы относительно будущего уровня американского военного присутствия в регионе.