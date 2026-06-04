Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас, передає 24 Канал.

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Штати можуть розмістити ядерку в Литві

Під час спілкування із журналістами Каунас підтвердив, що обговорення цієї теми зі США тривають.

За даними Financial Times, Штати можуть обговорювати розміщення додаткової ядерної зброї в Польщі та окремих країнах Балтії. Тож заява міністра оборони Литви стала першим офіційним підтвердженням, що Литва є у списку таких країн.

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Попри заборону в Конституції Литви на розміщення зброї масового ураження, президент Гітанас Науседа раніше не виключав перегляд основного закону через нові загрози безпеці.

Нагадаємо, що дещо раніше ЗМІ писали, що американські посадовці припускали розгортання своїх ядерних сил за межами п'яти країн, які вже беруть участь у програмі Nuclear Sharing – йдеться про Німеччину, Бельгію, Італію, Нідерланди та Туреччину.

Разом із тим Штати планують розширити використання літаків подвійного призначення, які можуть нести і звичайне, і ядерне озброєння.

Такі ініціативи мають покласти край сумнівам країн Європи щодо майбутнього рівня американської військової присутності в регіоні.