США разворачивают системы ПВО на Ближнем Востоке, готовясь к возможным ударам по Ирану, – WSJ

"Армада" Трампа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток. США разворачивают системы противовоздушной обороны на случай удара Ирана.

Трамп хвастался мощностью своей "армады", но выражал надежду, что применять ее не придется. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Какие силы США разворачивают на Ближнем Востоке?

В регион уже прибыла обещанная Дональдом Трампом "армада" во главе с авианосной ударной группой USS Abraham Lincoln, а современные истребители F-35 и F-15E перемещаются ближе к потенциальной зоне боевых действий.

При этом президент США пока прямо не заявил, или принял решение о применении силы. По словам американских чиновников, удары по Ирану не являются неизбежными. Сейчас Пентагон разворачивает дополнительные средства противовоздушной обороны для лучшей защиты Израиля, арабских союзников и американских войск в случае ответного удара со стороны Ирана и потенциального длительного конфликта.

Если президент отдаст приказ американские военные способны быстро провести ограниченную серию авиаударов хоть сегодня. В то же время в Вашингтоне понимают, что даже точечная атака может спровоцировать ответ Ирана, что требует лучшей защиты баз, кораблей и гражданской инфраструктуры.

В регионе уже действуют эсминцы ВМС США с системами ПРО, способны перехватывать ракеты и дроны. Кроме этого, США разворачивают дополнительные батареи THAAD и Patriot на базах в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. THAAD предназначены для перехвата баллистических ракет на большой высоте, тогда как Patriot прикрывают объекты от угроз меньшей дальности.

Эксперты отмечают, что именно противовоздушная оборона является критическим элементом в случае эскалации. Летом США уже помогали Израилю отражать массированный ракетный удар Ирана во время 12-дневной войны, а после операции Midnight Hammer по иранским ядерным объектам Тегеран ответил ракетным обстрелом американской базы Аль-Удейд в Катаре. Большинство ракет тогда перехватили системы Patriot, хотя одну из них пропустили – без жертв и с минимальными повреждениями.

Аналитики предупреждают: в случае масштабной воздушной кампании США Иран может задействовать весь свой арсенал баллистических ракет, а также активизировать союзные группировки – от шиитских ополчений в Ираке и Сирии до йеменских хуситов, которые способны атаковать судоходство и инфраструктуру.

На фоне этих рисков страны Персидского залива также нервно реагируют на возможную эскалацию. Саудовская Аравия и ОАЭ уже заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану, пытаясь обезопасить себя от иранского возмездия. В то же время Эр-Рияд активно закупает собственные системы THAAD.

США тем временем продолжают перебрасывать силы: в регионе находятся уже восемь американских эсминцев. Согласно официальному представителю ВМС и фотографиям из открытых источников, США сейчас имеют два корабля вблизи Ормузского пролива, три в северной части Аравийского моря, один вблизи Израиля в Красном море и два в восточном Средиземноморье.

Истребители F-35 и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler перемещаются ближе к Ближнему Востоку – на Азорские острова и в Испанию. Развертывание THAAD, которых в США всего 7 оперативных батарей, эксперты называют особенно показательным сигналом подготовки к серьезному сценарию.

Thaad сыграли важную роль в защите израильских населенных пунктов от иранских атак в течение лета, особенно когда у Израиля закончились собственные перехватчики Arrow, сообщала The Wall Street Journal. Но США безумно быстро расходовали боеприпасы, выпустив более 150 ракет, что составляет примерно четверть перехватчиков, когда-либо приобретенных Пентагоном.

Именно поэтому США уже договорились с Lockheed Martin о резком увеличении производства перехватчиков для THAAD с 96 ракет до 400 в год. Это объявление было заключено всего через несколько недель после очередного соглашения об увеличении производства перехватчиков Patriot, хотя эти шаги не дадут быстрого эффекта, если конфликт вспыхнет в ближайшее время.

Военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что США могут начать атаку, но пока не готовы встретить ответный огонь, поэтому продолжается подготовка, развертывания ПРО.

