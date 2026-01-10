США могут готовиться к большой войне, но есть нюанс
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что локальные операции США в Венесуэле и аресты российских танкеров нельзя назвать большой войной.
- По его мнению, подготовка к большой войне между США и Китаем маловероятна, потому что ни одной из стран не выгоден масштабный конфликт.
В западных медиа предполагают, что США могут готовиться к большой войне. Мол, есть предпосылки и знаки этого, учитывая недавние заявления американского лидера.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что слово "война" можно понимать по-разному. Ведь место боевых действий или масштабы конфликта могут быть очень разными.
Готовятся ли в США к войне?
Роман Свитан подчеркнул, что эти локальные операции, которые сейчас проводят американцы, говорится о Венесуэле и аресты российских танкеров, сложно назвать войной.
Кроме того, на данном этапе возможностей армии США маловероятно, что какая-то страна захочет начинать широкомасштабные военные действия с американцами.
Не будет китайская армия нападать на американскую территорию, а США не будут нападать на Китай, но может быть выбрана другая локация. Например, Тайвань. Поэтому, если и идет подготовка к какой-то войне, то только между Китаем и США и то не на территории этих стран,
– предположил военный эксперт.
Однако, по его мнению, ни одной из стран не выгодна масштабная всемирная война, только какое-то локальное противостояние. Инициатором этого может стать Китай.
В Гренландии боевых действий не будет, потому что это европейская территория. Трамп не доведет противостояние между США и Европой до войны. Ему это не даст сделать именно американское общество,
– высказался Роман Свитан.
Поэтому, по его словам, высказывания о подготовке США к третьей мировой войне является преувеличением.
Что известно об обострении мировых конфликтов?
США усиливают свои военные возможности в ответ на такие же действия Китая. Кроме того, американцы создают мобильные подразделения для возможного противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе с Пекином.
Американцы призвали Китай прекратить давление на Тайвань. Причиной стали военные учения китайцев вблизи границы этого государства.
Дональд Трамп ответил журналистам, могут ли американские военные захватить Владимира Путина, как это произошло с лидером Венесуэлы. Он считает, что пока нет такой необходимости, однако подчеркнул, что разочарован, потому что считал, что сможет быстро завершить войну в Украине.