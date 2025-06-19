Европа обеспокоена возможной волной терактов, если США ударят по Ирану, – The Telegraph

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и представители Евросоюза предупредили американского президента Дональда Трампа о возможных последствиях военного удара по Ирану. Это может грозить терактами в Европе.

Иран может использовать "спящие очаги" терроризма в Европе, чтобы сеять опасность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Иран может начать волну терактов в Европе, если США начнут атаки по нему

Европейские правительства обеспокоены тем, что потенциальная американская операция против Тегерана поставит под угрозу жизнь западных граждан, которые удерживаются иранскими властями. Отдельную тревогу вызывает возможность активации так называемых "спящих ячеек" – подпольных групп, которые могут совершать террористические атаки по всей Европе.

По словам источника The Telegraph, Британия, Франция, Германия и ЕС в целом призвали США к сдержанности.

Как уточняет издание, в феврале в Иране были задержаны двое граждан Великобритании по подозрению в "преступлениях против безопасности". Всего за последние годы в стране арестовали по меньшей мере 15 человек, которых связывают с Британией, и которых иранский режим обвиняет в шпионаже. В апреле ЕС ввел санкции против Ирана из-за "политики захвата заложников".

Напомним, президент США Дональд Трамп дал Ирану две недели, чтобы согласиться на лишение права владения ядерным оружием. В то же время американский лидер не уточнил, какие последствия будут для Тегерана, если он не придерживается дедлайна.