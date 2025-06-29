Если они не выполняют – мы уходим, – Трамп выдвинул условие странам НАТО

Соединенные Штаты не будут сотрудничать с НАТО, если страны-члены Альянса не будут придерживаться договоренностей относительно их расходов на оборону.

Соответствующее заявление в понедельник, 29 июня, сделал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Какое условие выдвинул Трамп

Президент США Дональд Трамп ранее инициировал увеличение расходов на оборону в 5% от ВВП, о чем требовал еще во время своего первого президентского срока. Сейчас он в очередной раз повторил свое предыдущее условие.

Если они не выполняют – мы уходим. Просто не ведем больше с ними дел,

– заявил он.

По его словам, в этом вопросе, несмотря на важность доверия, необходима гарантия на случай, если партнеры не будут придерживаться договоренностей. Он подчеркнул, что в таком случае никаких общих дел не может быть.

"Если они не выполняют – вы уходите – это лучшая защита. Просто не ведете с ними дела, понимаете? Не ведете бизнес. Доверие важно но, как говорят, "доверяй и проверяй",– добавил американский президент.

Напомним, в рамках саммита НАТО, который прошел в Гааге 25 июня, члены Альянса согласовали новый оборонный план. Новая декларация обязывает до 2035 года ежегодно инвестировать 5% на достижение оборонных целей.