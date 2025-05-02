Путин сопротивляется инициативам США: Белый дом рассматривает "трудные решения", – Politico

Белый дом рассматривает прямое давление на Кремль в вопросе окончания войны в Украине, поскольку российский диктатор Владимир Путин продолжает сопротивляться мирным инициативам Вашингтона.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico. Заметим, что российская сторона не рассматривает вариант полного прекращения огня, предлагая взамен короткие временные "перемирия".

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Какие решения рассматривают США

В Politico выразили сомнение относительно того, что подписание соглашения о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном сможет смягчить сопротивление Владимира Путина относительно идей, предложенных США для окончания войны в Украине.

Издание, ссылаясь на источники, знакомых с этим вопросом, сообщает, что пока в Белом доме не достигли согласия относительно того, какие дальнейшие шаги должны осуществить Соединенные Штаты для достижения мира между Украиной и Россией.

В то же время, согласно обнародованной информации, пока американская власть обсуждает тяжелые решения, которые бы предусматривали прямое давление на Кремль. Сам президент США Дональд Трамп ранее избегал соответствующих шагов в сторону России.

Больше санкций будет следующим витком давления, если президент захочет пойти по этому пути,

– сказал Politico один из собеседников.

Но доподлинно неизвестно, хватит ли введения новых санкций для влияния на решение Москвы.

К слову, Bloomberg также писало, что команда президента США Дональда Трампа подготовила для него варианты экономического давления на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине, на фоне его желания продолжать конфликт.