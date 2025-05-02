Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico. Заметим, что российская сторона не рассматривает вариант полного прекращения огня, предлагая взамен короткие временные "перемирия".

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Какие решения рассматривают США

В Politico выразили сомнение относительно того, что подписание соглашения о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном сможет смягчить сопротивление Владимира Путина относительно идей, предложенных США для окончания войны в Украине.

Издание, ссылаясь на источники, знакомых с этим вопросом, сообщает, что пока в Белом доме не достигли согласия относительно того, какие дальнейшие шаги должны осуществить Соединенные Штаты для достижения мира между Украиной и Россией.

В то же время, согласно обнародованной информации, пока американская власть обсуждает тяжелые решения, которые бы предусматривали прямое давление на Кремль. Сам президент США Дональд Трамп ранее избегал соответствующих шагов в сторону России.

Больше санкций будет следующим витком давления, если президент захочет пойти по этому пути,

– сказал Politico один из собеседников.

Но доподлинно неизвестно, хватит ли введения новых санкций для влияния на решение Москвы.

К слову, Bloomberg также писало, что команда президента США Дональда Трампа подготовила для него варианты экономического давления на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине, на фоне его желания продолжать конфликт.