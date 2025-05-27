Впервые за три года: США прохладно приняли Украину на ПА НАТО, – Чернев

Глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев поделился впечатлениями от сессии ПА НАТО в городе Дейтон. По его словам, чувства неоднозначные, а за последние три года столкнулся с таким впервые. Американцы пытались сместить акценты с войны России против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Егора Чернева в фейсбуке.

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Как прошла сессия ПА НАТО в США и что приняли

Украинская делегация завершает работу на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Дейтоне.

Несмотря на то, что об Украине было много упоминаний и отдельные доклады, акценты этой сессии пытались сместить с актуальных проблем продолжающейся войны в центре Европы на исторические события 30-летней давности – подписания Дейтонских соглашений, которыми завершилась война в Боснии и Герцеговине. Плюс у нашей делегации состоялась встреча с американской делегацией, которая была не такой теплой, как всегда. И это очень контрастировало с абсолютной поддержкой от европейцев, которую они нам выражали в кулуарах. Европейцы, кстати, также удивлялись расставленным акцентам этой сессии ПА НАТО принимающей стороной,

– написал Чернев.

Поскольку европейцы продемонстрировали абсолютное единство по вопросу Украины, то "удалось принять очень сильную финальную декларацию по Украине". К тому же ассамблея НАТО отвергла ультиматум Путина об отказе Украине в членстве в Альянсе. И призвала правительства ускорить и углубить сотрудничество, чтобы приблизить это вступление.

Ассамблея обратилась к правительствам своих стран с такими призывами:

увеличить военную помощь Украине;

усилить санкции против теневого флота России, энергетического, металлургического и банковского секторов страны-агрессора;

помочь ВПК Украины с финансированием.

Украинская делегация смогла "продавить важный пункт с призывом пригласить Украину к участию в саммите НАТО в Гааге и провести Совет Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств".

Я лично спросил генсека НАТО Марка Рютте, готов ли он выполнить этот пункт декларации, на что он ответил, что будет работать над этим вопросом с нашим руководством. В итоге все же могу назвать эту сессию очень удачной. Европейцы категорически за нас, с американцами будем работать,

– завершил Чернев.

Хотя на саммит НАТО в Гааге пригласили и Трампа, и Зеленского, есть опасения, что между лидерами может произойти новый конфликт. А потому итоговое коммюнике саммита могут значительно сократить, чтобы избежать упоминаний об Украине и России.