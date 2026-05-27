Небензя упрекнул США, которые не выдали визу российскому дипломату для участия в Совбезе ООН

Соединенные Штаты не выдали визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову, который должен был принять участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое, как обычно, состоялось в Нью-Йорке.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

В чем Небензя обвинил США?

Соответствующую информацию российский постпред сообщил непосредственно во время заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось с участием не менее 15 государств, и проходило под председательством министра иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, на вышеупомянутой встрече также якобы должен был присутствовать российский дипломат Алимов, однако США не выдали ему визу, что, по мнению Небензи, является нарушением американской стороной своих обязательств.

Василий Небензя заявил, что заместителя министра иностранных дел России якобы лично пригласил Ван И, поэтому отказ США в выдаче визы он назвал "вопиющим проявлением неуважения" к китайскому председательству в Совете Безопасности ООН.

Несмотря на все наши попытки убедить американскую сторону выдать ему визу, в конце концов она так и не была предоставлена,

– жалуется российский дипломат.

Согласно Соглашению о штаб-квартире ООН, как отметил Василий Небензя, Соединенные Штаты обязаны гарантировать доступ к ней в Нью-Йорке всем официальным представителям государств-членов организации без каких-либо исключений.

США якобы также отказали в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи для участия в этой же встрече. Темой мероприятия должны были стать вопросы соблюдения Устава ООН и усиления международного сотрудничества.

В свою очередь представитель ООН Фархан Хак заявил, что не владеет информацией о причинах отсутствия Аббаса Арагчи на встрече. Он добавил, что в ООН ожидают от США выдачи виз всем представителям, которые должны быть на таких мероприятиях.

