Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву постійного представника Росії при ООН Василя Небензю.

У чому Небензя звинуватив США?

Відповідну інформацію російський постпред повідомив безпосередньо під час засідання Ради Безпеки ООН, яке відбулося за участі щонайменше 15 держав, і проходило під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван Ї.

За його словами, на вищезгаданій зустрічі також нібито мав бути присутній російського дипломата Алімова, проте США не видали йому візу, що, на думку Небензі, є порушенням американською стороною своїх зобов'язань.

Василь Небензя заявив, що заступника міністра закордонних справ Росії нібито особисто запросив Ван Ї, тому відмову США у видачі візи він назвав "кричущим проявом неповаги" до китайського головування в Раді Безпеки ООН.

Попри всі наші спроби переконати американську сторону видати йому візу, зрештою її так і не було надано,

– бідкається російський дипломат.

Згідно з Угодою про штаб-квартиру ООН, як наголосив Василь Небензя, Сполучені Штати зобов'язані гарантувати доступ до неї у Нью-Йорку всім офіційним представникам держав-членів організації без будь-яких винятків.

США нібито також відмовили у видачі візи міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі для участі у цій же зустрічі. Темою заходу мали стати питання дотримання Статуту ООН та посилення міжнародного співробітництва.

Своєю чергою речник ООН Фархан Хак заявив, що не володіє інформацією про причини відсутності Аббаса Арагчі на зустрічі. Він додав, що в ООН очікують від США видачі віз усім представникам, які мають бути на таких заходах.

