Трамп удивленно заявил, что не знает, кто остановил военную помощь для Украины

Несколько дней назад США снова приостановили военную помощь Украине. Президент Дональд Трамп заявил, что не знает, кто к этому причастен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Так кто же приостановил помощь Украине

Так, во время заседания в Белом доме у Дональда Трампа поинтересовались, кто приказал приостановить военную помощь Украине. В ответ президент США сказал: "Я не знаю, о чем вы мне говорите". После этого он перешел к другому вопросу.

Однако во время той же пресс-конференции Трамп заявил, что не доволен Путиным. По словам американского лидера, тот ведет себя с людьми недостойно. Мол, именно поэтому он принял решение и США "присылают в Украину определенное оборонительное вооружение".

Справка! NBC News сообщает, что решение приостановить военную помощь Украине принял единолично министр обороны США Пит Хэгсет. Это уже третий случай, когда он самовольно останавливает военную помощь Украине – в феврале, в мае и сейчас.

По данным СМИ, во время разговора с Зеленским Трамп заявил, что не причастен к остановке поставок оружия. Президент США якобы лишь распорядился провести проверку запасов боеприпасов Пентагона.