Нужно "НАТО 3․0": в Пентагоне ответили, выйдут ли США из Альянса

В последнее время администрация Трампа неоднозначно высказывалась о НАТО и кардинально меняла риторику. Однако в Пентагоне объяснили, что не планируют выходить из блока, но мир вернулся к эпохе "политики силы" и сейчас Альянс якобы "не справляется со своими задачами".

Об этом на встрече министров обороны НАТО заявил заместитель Пентагона Эмбридж Колби.

В чем заключается новая концепция "НАТО 3.0"?

Колби заявил, что в мир в широких масштабах вернулась "политика силы и военная мощь". По его мнению, мир, в котором после холодной войны царил "однополярный момент", изменился. Общество, под которое НАТО строило свои правила, стратегию и военные возможности, больше не существует.

Поэтому он назвал приоритеты, которым отдают предпочтение США в таких условиях. Речь идет о защите территорий Штатов, укрепление сдерживания в Западной части Тихого океана и готовность Америки вместе с союзниками к возможности того, что потенциальные противники будут действовать одновременно.

Эти реалии заставляют нас ясно, трезво и реалистично думать о том, как мы защищаем себя – и как мы делаем это вместе устойчивым, разумным и долговечным образом. Времена изменились, и вполне благоразумно адаптироваться к этим изменениям. Это не отказ от НАТО,

– подчеркнул Колби.

Отдельно заместитель главы Пентагона заметил, что Альянсу следует трансформироваться в "НАТО 3.0". Ведь после распада СССР он стал "НАТО 2.0". Тогда фокус был на операциях "вне зоны ответственности" и либеральном миропорядке.

По его мнению, эта концепция уже не работает, а подход "НАТО 3.0" должен быть ближе к основополагающему назначению.

К слову! Концепция "НАТО 3.0" заключается в том, чтобы европейские союзники взяли на себя большую часть ответственности в обороне Европы. А также совместить укрепление обороны с дипломатическими инициативами.

