Потрібно "НАТО 3․0": у Пентагоні відповіли, чи вийдуть США з Альянсу
- США не планують виходити з НАТО, але прагнуть його трансформувати через зміну світового порядку та "політику сили".
- Концепція "НАТО 3.0" передбачає більшу відповідальність європейських союзників в обороні та поєднання оборони з дипломатичними ініціативами.
Останнім часом адміністрація Трампа неоднозначно висловлювалася щодо НАТО й кардинально змінювала риторику. Однак у Пентагоні пояснили, що не планують виходити з блоку, але світ повернувся до епохи "політики сили" і зараз Альянс нібито "не справляється зі своїми завданнями".
Про це на зустрічі міністрів оборони НАТО заявив заступник Пентагону Ембрідж Колбі.
У чому полягає нова концепція "НАТО 3.0"?
Колбі заявив, що в світ у широких масштабах повернулась "політика сили і військова міць". На його думку, світ, у якому після холодної війни панував "однополярний момент", змінився. Суспільство, під яке НАТО будувало свої правила, стратегію та військові можливості, більше не існує.
Тому він назвав пріоритети, яким віддають перевагу США в таких умовах. Йдеться про захист територій Штатів, зміцнення стримування в Західній частині Тихого океану та готовність Америки разом із союзниками до можливості того, що потенційні противники діятимуть одночасно.
Ці реалії змушують нас ясно, тверезо і реалістично думати про те, як ми захищаємо себе – і як ми робимо це разом стійким, розумним і довговічним чином. Часи змінилися, і цілком розсудливо адаптуватися до цих змін. Це не відмова від НАТО,
– наголосив Колбі.
Окремо заступник голови Пентагону зауважив, що Альянсу слід трансформуватись в "НАТО 3.0". Адже після розпаду СРСР він став "НАТО 2.0". Тоді фокус був на операціях "поза зоною відповідальності" і ліберальному світопорядку.
На його думку, ця концепція вже не працює, а підхід "НАТО 3.0" повинен бути ближчим до основоположного призначення.
До слова! Концепція "НАТО 3.0" полягає в тому, щоб європейські союзники взяли на себе більшу частину відповідальності в обороні Європи. А також поєднати зміцнення оборони з дипломатичними ініціативами.
Що найголовніше обговорювалось на засіданні міністрів оборони країн НАТО?
У Брюсселі міністри оборони НАТО зосередилися на ключових безпекових питаннях найближчих тижнів. Головною темою стала спроба перерозподілити відповідальність усередині Альянсу та показати більшу роль європейських союзників у спільній обороні.
Одним із головних рішень став офіційний запуск місії НАТО в Арктиці. Альянс прагне посилити присутність у стратегічному регіоні та водночас продемонструвати політичну єдність, зокрема знизити напругу довкола теми Гренландії.
Другим важливим питанням стали зміни у системі командувань НАТО. Частину посад, які раніше обіймали американські військові, передають європейцям, щоб посилити їхню відповідальність за безпеку, водночас стратегічна роль США в Альянсі залишається ключовою.
Також союзники готувалися до наступних дипломатичних подій – засідання у форматі "Рамштайн" і Мюнхенської безпекової конференції, де очікуються нові сигнали щодо підтримки України, ролі США та майбутньої побудови європейської безпеки.