Потрібно "НАТО 3․0": у Пентагоні відповіли, чи вийдуть США з Альянсу

Останнім часом адміністрація Трампа неоднозначно висловлювалася щодо НАТО й кардинально змінювала риторику. Однак у Пентагоні пояснили, що не планують виходити з блоку, але світ повернувся до епохи "політики сили" і зараз Альянс нібито "не справляється зі своїми завданнями".

Про це на зустрічі міністрів оборони НАТО заявив заступник Пентагону Ембрідж Колбі.

У чому полягає нова концепція "НАТО 3.0"?

Колбі заявив, що в світ у широких масштабах повернулась "політика сили і військова міць". На його думку, світ, у якому після холодної війни панував "однополярний момент", змінився. Суспільство, під яке НАТО будувало свої правила, стратегію та військові можливості, більше не існує.

Тому він назвав пріоритети, яким віддають перевагу США в таких умовах. Йдеться про захист територій Штатів, зміцнення стримування в Західній частині Тихого океану та готовність Америки разом із союзниками до можливості того, що потенційні противники діятимуть одночасно.

Ці реалії змушують нас ясно, тверезо і реалістично думати про те, як ми захищаємо себе – і як ми робимо це разом стійким, розумним і довговічним чином. Часи змінилися, і цілком розсудливо адаптуватися до цих змін. Це не відмова від НАТО,

– наголосив Колбі.

Окремо заступник голови Пентагону зауважив, що Альянсу слід трансформуватись в "НАТО 3.0". Адже після розпаду СРСР він став "НАТО 2.0". Тоді фокус був на операціях "поза зоною відповідальності" і ліберальному світопорядку.

На його думку, ця концепція вже не працює, а підхід "НАТО 3.0" повинен бути ближчим до основоположного призначення.

До слова! Концепція "НАТО 3.0" полягає в тому, щоб європейські союзники взяли на себе більшу частину відповідальності в обороні Європи. А також поєднати зміцнення оборони з дипломатичними ініціативами.

Що найголовніше обговорювалось на засіданні міністрів оборони країн НАТО?