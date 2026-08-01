США отошли от лидерства в группе НАТО по помощи Украине: это может сказаться на фронте

Пентагон больше не будет руководить группой НАТО в Германии, которая координирует военную помощь Украине. США постепенно отходят от активной роли в поддержке европейских союзников.

Руководство Группой содействия безопасности Украины будет передано другой стране НАТО в течение года. Об этом Politico сообщили американский чиновник и три источника, осведомленные о ситуации.

Какие последствия будет иметь решение США для Украины?

Группа содействия безопасности Украины (SAG-U) базируется в немецком Висбадене. С начала большой войны она играет ключевую роль в поставках вооружения Украине и подготовке ее военных.

Передача руководства SAG-U означает, что США больше не будут определять, какой будет будущая украинская армия.

Представитель НАТО на условиях анонимности заявил, что назначение на эту должность офицера из Европы или Канады станет еще одним подтверждением того, что союзники все активнее берут на себя ответственность.

Генерал-лейтенант армии США Кертис Баззард, возглавивший SAG-U в середине 2024 года, покинет свой пост в понедельник. Его сменит генерал-лейтенант Гийом Бопер, который будет руководить завершающим этапом передачи американских полномочий.

Ожидается, что передача командования продлится до года. По словам источников, это не повлияет на помощь Украине.

Союзники по НАТО в целом поддерживают передачу командования. Некоторые из них считают, что усиление роли Европы является логичным.

Украинский чиновник отметил, что для Украины такой шаг имеет больше преимуществ, чем недостатков, ведь он снижает риски, связанные с политическими изменениями в США, и упрощает военную логистику.

В то же время в Киеве есть опасения, что после передачи командования под управление НАТО процесс оказания военной помощи может замедлиться из-за сложной бюрократической системы Альянса. По словам собеседника, никто не способен полностью заменить американские возможности в сфере спутниковой разведки, наведения целей и логистики, которую обеспечивают тяжелые транспортные самолеты США.

Хотя передача командования SAG-U европейцам была запланирована, этот шаг воспринимается как еще одно проявление сокращения роли США в Альянсе.

Напомним, США постепенно передают отдельные структуры НАТО европейским союзникам.

Так, Великобритания возьмет на себя руководство Объединенным командным центром НАТО в Норфолке, Италия возглавит командный центр в Неаполе, а Германия и Польша возьмут под контроль Объединенное командование в Брунссуме.

Кроме того, США вывели ротационные армейские бригады из Румынии, Польши и Эстонии.