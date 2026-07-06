Об этом сообщает ERR.

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Почему США вывели большую часть военных из Эстонии?

Американские военные находились в Эстонии в соответствии с двусторонним соглашением между странами, которое остается в силе. Однако нынешний ротационный контингент уже завершил свою миссию и покинул страну.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующий сухопутными войсками сообщили ему, что новая ротация должна прибыть в страну уже этим летом и остаться до конца года.

Это станет ясно после шестимесячного обзора, который проводит Пентагон. Но следующая ротация все же должна прибыть в Эстонию летом,

– сказал Певкур.

Пока неизвестно, сколько именно военных войдет в состав нового подразделения, а также каким будет американское военное присутствие в стране в последующие годы.

Ранее в Эстонии находились от 500 до 700 американских военнослужащих, которые были дислоцированы на базе Тапа, в Южной Эстонии и других регионах страны. Сейчас их число сократилось до менее чем ста человек. Военные прибывали в Эстонию из состава американской бригады, размещенной в Польше или Румынии.

По словам министра обороны, пока неизвестно, когда именно новое американское подразделение будет окончательно сформировано в Польше и будут ли в дальнейшем именно оттуда осуществляться ротации в Эстонию.

"Когда именно это произойдет в Польше, точно не вопрос одного года. Это более длительный процесс. Тогда станет ясно, будут ли именно из этой бригады прибывать в Эстонию ротационные подразделения или это будет другое подразделение", – отметил Певкур.

Председатель парламентского комитета по вопросам обороны Калев Стойческу заявил, что США пока оставили страны восточного фланга НАТО, в частности Эстонию, в режиме ожидания, независимо от того, сколько они тратят на оборону.

Мы можем здесь петь, танцевать и даже прыгать на одной ноге. Но это решение принимают Белый дом и администрация США, исходя из американских интересов и собственного видения,

– подчеркнул он.

Стойческу добавил, что если американские войска и должны оставаться в Европе, то прежде всего на восточном фланге НАТО. В то же время Певкур отметил, что в ближайшее время, в частности во время саммита НАТО в Анкаре, не ожидает новых заявлений относительно будущего присутствия войск США в Эстонии.

По словам парламентария, страна и в дальнейшем будет рассчитывать на собственные силы и многонациональные боевые группы НАТО, которые продолжают ротацию в странах Балтии.

Напомним, в мае США начали вывод 5 тысяч военнослужащих из Германии. Речь идет о бригаде Stryker в Фильзеке.

Вывод войск планируется завершить в течение 6–12 месяцев, а на базе предварительно останутся 5–8 тысяч американских солдат.