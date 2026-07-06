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Чому США вивели більшість військових з Естонії?

Американські військові перебували в Естонії відповідно до двосторонньої угоди між країнами, яка залишається чинною. Однак нинішній ротаційний контингент уже завершив свою місію та залишив країну.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувач сухопутних військ повідомили йому, що нова ротація має прибути до країни вже цього літа й залишитися до кінця року.

Це стане зрозуміло після шестимісячного огляду, який проводить Пентагон. Але наступна ротація все ж має прибути до Естонії влітку,

– сказав Певкур.

Наразі невідомо, скільки саме військових увійде до нового підрозділу, а також якою буде американська військова присутність у країні в наступні роки.

Раніше в Естонії перебували від 500 до 700 американських військовослужбовців, які були дислоковані на базі Тапа, у Південній Естонії та інших регіонах країни. Зараз їх кількість скоротилася до менш ніж ста осіб. Військові прибували до Естонії зі складу американської бригади, розміщеної в Польщі або Румунії.

За словами міністра оборони, поки що невідомо, коли саме новий американський підрозділ буде остаточно сформований у Польщі та чи надалі саме звідти здійснюватимуться ротації до Естонії.

"Коли саме це станеться в Польщі, точно не питання одного року. Це триваліший процес. Тоді стане зрозуміло, чи саме з цієї бригади до Естонії прибуватимуть ротаційні підрозділи, чи це буде інший підрозділ", – зазначив Певкур.

Голова парламентського комітету з питань оборони Калев Стойческу заявив, що США поки залишили країни східного флангу НАТО, зокрема Естонію, в режимі очікування незалежно від того, скільки вони витрачають на оборону.

Ми можемо тут співати, танцювати й навіть стрибати на одній нозі. Але це рішення ухвалюють Білий дім і адміністрація США, виходячи з американських інтересів та власного бачення,

– наголосив він.

Стойческу додав, що якщо американські війська й мають залишатися в Європі, то насамперед на східному фланзі НАТО. Водночас Певкур зазначив, що найближчим часом, зокрема під час саміту НАТО в Анкарі, не очікує нових заяв щодо майбутньої присутності військ США в Естонії.

За словами парламентаря, країна й надалі розраховуватиме на власні сили та багатонаціональні бойові групи НАТО, які продовжують ротацію в країнах Балтії.

Нагадаємо, у травні США почали виведення 5 тисяч військових із Німеччини. Йдеться про бригаду Stryker у Фільзеку.

Виведення військ планують завершити протягом 6 – 12 місяців, а на базі попередньо залишаться 5 – 8 тисяч американських солдатів.