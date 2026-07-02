Сообщение о закрытии появилось на фоне расширения Россией военной инфраструктуры вдоль границы с НАТО. Как отметил в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, к таким новостям нужно относиться серьезно.

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К чему уже готовится Россия?

Ранее сообщалось, что Россия строит новые казармы, склады боеприпасов и логистические объекты вблизи границы с Финляндией, Норвегией, странами Балтии и планирует в перспективе разместить там сотни тысяч военных. Их она может вывести из Украины в случае замораживания войны, а именно к такому сценарию мы сегодня движемся.

Стоит отметить, что граница России с Эстонией, Финляндией, Латвией и Литвой закрыта уже давно. Но работает Сувальский коридор в Калининградскую область.

Здесь можно вспомнить о визите Александра Лукашенко в Пекин, поскольку Путин действительно пытается использовать Белоруссию в качестве плацдарма для эскалации. Это может быть как направление на страны НАТО, так и направление на Украину. Точно этого никто не знает.

Россия может начать эскалацию против НАТО: смотрите видео

Уже одно только строительство казарм у границы с Финляндией свидетельствует о том, что Россия по-прежнему придерживается парадигмы милитарной политики. И все, что Путин говорит о НАТО, он захочет реализовать не на словах, а на деле. Кремль нацелен только на вражду.

Сегодня наиболее вероятным сценарием удара могут стать именно Эстония и Финляндия. Потому что Беларусь должна оставаться спокойной, чтобы товары, производимые в Китае, продолжали поступать через белорусско-польскую границу в Европу. А это сотни миллиардов долларов. Поэтому Китай будет делать все, чтобы Беларусь оставалась стабильной,

– подчеркнул Валерий Клочок.

То, что будет на границе с Финляндией и Эстонией, представляет для Китая меньшую угрозу. Поэтому они могут закрыть глаза на действия Путина, ведь для главы Кремля это инструмент давления на Европу. Далее он рассчитывает, что Европа будет оказывать давление на Украину.

Также не стоит исключать сценарий, при котором Путин может перейти в оборону. Это может быть тактическим ходом. Для обороны ему не нужно столько личного состава на фронте, поэтому, например, 100 000 он перебросит к границе с Финляндией.

В таком случае ни финны, ни эстонцы уже не смогут спокойно спать по ночам. Они будут гадать, что Путин будет делать дальше. Это очень серьезное психологическое давление, ведь речь идет о группировке, способной проводить успешные военные операции,

– добавил Клочок.

Поэтому все действия, которые сейчас предпринимает Путин, – это не случайность. К ним нужно относиться очень серьезно и готовиться.